Motorista é agredido por moradores após atropelar um homem em São Sebastião

Um motorista de 23 anos foi agredido após atropelar um homem em São Sebastião, no sábado (26/9). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima do atropelamento não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os militares estavam em patrulhamento quando foram avisados por moradores sobre o atropelamento. No local, encontraram o motorista sendo agredido pela população. O homem fugiu para um bar, onde foi abordado pelas equipes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o atendimento médico e confirmaram a morte da vítima do atropelamento. O condutor foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao Hospital de Base, por conta dos ferimentos.
O motorista está sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a PMDF, ele cumpre pena domiciliar. O local do atropelamento foi preservado para a realização da perícia técnica.
Saiba Mais
- Cidades DF F.URB: Brasília ganha feira com choro, gastronomia e pôr do sol
- Cidades DF Buraco do Jazz celebra 10 anos e encerra temporada com shows gratuitos
- Cidades DF PSD oficializa apoio a Celina Leão para o GDF, após saída de Arruda do pleito
- Cidades DF Taguatinga Shopping une Halloween, sustentabilidade e impacto social
- Cidades DF Caravana da Criança chega a escolas do Guará para promover brincadeiras