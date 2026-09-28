Motorista é agredido por moradores após atropelar um homem em São Sebastião

O autor do atropelamento foi agredido por moradores locais e se abrigou em um bar - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um motorista de 23 anos foi agredido após atropelar um homem em São Sebastião, no sábado (26/9). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima do atropelamento não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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Os militares estavam em patrulhamento quando foram avisados por moradores sobre o atropelamento. No local, encontraram o motorista sendo agredido pela população. O homem fugiu para um bar, onde foi abordado pelas equipes.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o atendimento médico e confirmaram a morte da vítima do atropelamento. O condutor foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao Hospital de Base, por conta dos ferimentos.

O motorista está sob custódia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo a PMDF, ele cumpre pena domiciliar. O local do atropelamento foi preservado para a realização da perícia técnica.