"A direita está se unindo", diz Bia Kicis após crescimento em pesquisa

Candidata do PL ao Senado Federal, Bia Kicis (PL) comemorou a boa colocação na quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira (30/9). Segundo o levantamento, Bia está tecnicamente empatada com Leila do Vôlei (PDT) na pesquisa estimulada, onde Leila aparece com 17,7% e Bia com 17,3% . As duas disputam a segunda vaga, uma vez que Michelle Bolsonaro (PL) está isolada em primeiro lugar, de acordo com a pesquisa. Na espontânea, Bia aparece com 11,6% das intenções de voto contra 9,9% de Leila.

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“Eu estou muito feliz com o que as pesquisas estão mostrando. Nós crescemos muito e, mais importante, a direita está se unindo. Eu sinto isso todos os dias nas ruas: Brasília está entendendo que são dois votos para o Senado. Quem quer Michelle no Senado está percebendo que pode ter Bia junto. Michelle e Bia. Duas mulheres de direita, com posições claras, que não escondem aquilo em que acreditam e que estarão juntas nas grandes batalhas do Brasil. Essa dobradinha está se consolidando", disse Bia ao Correio.

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Para a candidata do PL, o movimento é percebido nas tuas. "O eleitor de direita está entendendo a força que tem com dois votos e está cada vez mais unindo Michelle e Bia para o Senado. É um movimento que cresce nas ruas e que agora começa a aparecer com muita clareza nas pesquisas. Mas eleição se decide na urna. Então agora é pé no chão, trabalho e rua. Falta pouco. É Michelle e Bia para o Senado", afirmou Bia.

