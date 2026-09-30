Leila e Bia travam disputa acirrada pela 2ª vaga no Senado pelo DF

A quatro dias das eleições, Michelle Bolsonaro (PL) mantém a liderança que conquistou no início da corrida ao Senado. Está com 23% das intenções de votos, de acordo com o resultado da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política, que foi a campo entre 26 a 28 de setembro. O segundo lugar vai ser disputado cabeça a cabeça. Leila do Vôlei (PDT) tem 17,7% das intenções de votos, em empate com Bia Kicis (PL) que chega a 17,3%. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Também no páreo, dentro da margem de erro, vem em quarto lugar a candidata Érika Kokay (PT), que conta com 14,4%. Sebastião Coelho (Novo) soma 2,3%. Os demais não ultrapassam cada um o percentual de 1%.



A pesquisa ouviu 1.225 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas, de forma presencial e está registrada na Justiça Eleitoral com o número DF-00922/2026. Esta é a quinta rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política.

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Bia Kicis vem crescendo desde que colou sua campanha à de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama tinha 21% em primeiro de agosto, manteve esse percentual em 31 de agosto, oscilou positivamente para 22,2% em 19 de setembro e agora chega a 23%. Bia foi crescendo aos poucos: 10,3%, 11,6%, 15% e 17,3%.



Já Leila do Vôlei teve uma queda. Ela começou a campanha com 23,5%, passou para 17,8%, se manteve com 17,6% e está com 17,7%. Érika Kokay variou de 16,1% para 12,2%, subiu para 13,9% e chega a 14,4%.

Na rejeição, Érika Kokay e Michelle Bolsonaro têm o maior percentual, com respectivamente, 32,2% e 31%. Bia Kicis conta com 15,5% e Leila do Vôlei é a que tem a menor taxa, entre as quatro candidatas que estão à frente. A senadora que busca um novo mandato no Senado é citada por 11,4% como alguém em quem não votariam.

Pesquisa SENADO (foto: Valdo Virgo)

Espontânea

Na consulta espontânea, Michelle Bolsonaro aparece com 16% e Bia Kicis chegou à segunda colocação, com 11,6%, o que indica votos consolidados nas duas candidatas bolsonaristas. Leila do Vôlei tem 9,9% e Érika Kokay, 8,8%. Entre os entrevistados, 35,9% disseram que ainda não sabem em quem vão votar, 8,9% vão de branco ou nulo e 7,4% não escolheram o segundo candidato.

Para o diretor de Negócios do instituto Opinião Inteligência Política, Carlos André Machado, na disputa ao Senado há uma vaga garantida, a da Michele Bolsonaro, mas a segunda está aberta. “A Bia cresceu três vezes mais que a Érika. Está empatada com a Leila. Já nem tem margem de erro, pois é na casa decimal. E Bia avançou na espontânea para a segunda mais lembrada. A Leila foi a única entre as quatro candidatas que caiu nos votos válidos. A sua eleição está claramente em risco. E Érika que pode pegar carona no voto útil da esquerda. Pode surpreender”, avalia.



