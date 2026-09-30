Celina Leão destaca investimentos para o setor produtivo do SIA

Celina se reuniu com representantes do SIA para reunião sobre demandas do seto - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Em reunião com representantes do setor produtivo do SIA, na manhã desta quarta-feira (30/9), a candidata à reeleição, Celina Leão (PP), comentou sobre investimentos e demandas que irá atender para essa região em um eventual novo mandato.

“Esse setor precisa ser cada vez mais revitalizado, precisa ser olhado. Já foi um setor muito forte, mas acho que ainda precisa de atenção”, destacou Celina. A candidata comentou que ações já foram realizadas para recuperar a força do setor. “Algumas obras já aconteceram aqui, como a rota de fuga, mas ainda há demandas para resolver”, acrescentou.

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Celina pontuou duas áreas que precisam de novas ações: questões estruturais e economia. Sobre a estrutura do bairro, a governadora ressaltou problemas de mobilidade. “Tem um pedido de um viaduto aqui para trazer mais mobilidade para o setor, também fortalecendo o comércio”, disse.

Sobre a economia, ela afirmou que tem “um compromisso de não reajustar tributos”. A ideia da candidata é apoiar o setor, sem aumentar impostos e ainda sem fazer com que o Estado pague a conta. “O SIA é um setor que gera emprego, que gera renda. Eles têm muita preocupação de um governo que chega a querer aumentar tributos. O setor produtivo precisa que você não o atrapalhe. Estamos sempre muito dispostos a escutá-los”, disse.

Durante o atendimento à imprensa, Celina também comentou sobre a mudança da Secretaria de Estado da Mulher para o Centro Administrativo, que aconteceu na última terça-feira (29/9). Sobre a ocupação do espaço, a governadora comentou que a mudança superou as expectativas. “Eu acho isso muito importante, ninguém acreditava que isso iria acontecer. Todas as vezes que se falava sobre mudar o CAD, falavam de reformas milionárias, compra de móveis milionários, e nós não fizemos nesse formato”, pontuou

Além da realocação das secretarias, Celina disse que o CAD também vai receber outros equipamentos para incrementar a vida dos servidores e as regiões próximas, como Taguatinga e Ceilândia. “Queremos levar um restaurante do Sesc e uma academia para dentro do Centro Administrativo. Conversei com o Zé Aparecido (presidente da entidade) para firmar esse acordo e fornecer isso para que o servidor tenha tudo isso ali dentro”, afirmou.