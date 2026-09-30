Grass defende educação pública de qualidade e parceria com setor privado

Durante panfletagem e caminhada na Universidade de Brasília (UnB), na manhã desta quarta-feira (30/9), o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu a universidade pública e afirmou que irá ampliar a atuação da Universidade do Distrito Federal (UnDF) — universidade distrital da capital.

O candidato afirmou que os estudantes da UnB sofrem com um "transporte público terrível", destacando o fechamento das estações de metrô e a falta de opção de ônibus, com veículos lotado para os alunos da noite voltarem para a casa. “A UnB é muito importante para Brasília, mas quem estuda na UnB sofre com um transporte horroroso que é proporcionado pelo atual governo”, afirmou.

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Em um eventual mandato, Grass pretende ampliar o modal urbano para atender alunos no matutino e noturno. “À noite, o pessoal não consegue voltar para casa, o metrô fecha às 23h30. No meu governo o metrô vai ser ampliado no horário, vamos botar mais linhas e mais ônibus para atender à comunidade acadêmica, não só da UnB do plano piloto, mas também do Gama, Ceilândia e de Planaltina”, pontuou.

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Ainda sobre a educação superior, o candidato destacou investimentos na UnDF, afirmando que irá “cuidar muito” da instituição. Entre as propostas está o fortalecimento da universidade e parcerias com o setor privado. “A UnDF tem tudo para ser uma universidade de inovação, da tecnologia e da proteção ao conhecimento. Vamos fazer boas parcerias com o setor privado para ampliar as chances de entrada das pessoas, além de seguir ampliando o Prouni com o presidente Lula”, destacou.

No último domingo (27/9), Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo partido Novo, foi preso após pintar paredes do Instituto de Artes (IdA) da UnB sem autorização. Sobre o assunto, Grass comentou que não irá “dar bola” e que a instituição “é do povo”. “O GDF tem que dar suporte à prefeitura do campus. Esses atos de vandalismo têm que ser respondidos na Justiça”, disse.