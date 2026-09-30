Vídeo: colisão entre 4 carretas e outros 4 veículos deixa um homem ferido

Quatro caminhões de carga, uma moto e quatro carros se envolveram em um acidente de trânsito, na tarde desta quarta-feira (30/9), na Epia Norte, na altura do Colorado, sentido Plano Piloto. Um homem não identificado, que estava em um dos veículos de passeio, ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) realizou o atendimento da ocorrência às 14h20. Nove viaturas de socorro foram empregadas para o atendimento ao acidente. Devido à complexidade, a corporação isolou duas faixas da rodovia, gerando um engarrafamento na região.

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Um homem, que estava dentro de um Hyundai, ficou preso às ferragens. Após a retirada, ele foi avaliado e e encaminhado para uma unidade hospitalar. Segundo a corporação, a vítima estava consciente, estável e orientada.

O motorista de um caminhão baú, que tombou durante o acidente, também foi atendido pelos bombeiros. Apesar de apresentar ferimentos, o homem recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar após a avaliação médica da equipe da corporação. Os outros motoristas e passageiros envolvidos na situação foram avaliados pelo CBMDF e não apresentaram necessidade de transporte para um hospital.



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Como consequência da colisão e do engavetamento dos veículos, houve derramamento de óleo sobre a pista. O CBMDF aplicou material absorvente à base de serragem no local, com o objetivo de reduzir o risco de derrapagens de outros veículos. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da batida.

Confira abaixo imagens do local logo após o acidente.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado



