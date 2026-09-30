Justiça condena homem que agrediu idoso de 67 anos no Riacho Fundo I

Diante do caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma denúncia na Justiça - (crédito: Reprodução)

A Justiça condenou, nessa terça-feira (29/9), um homem que agrediu um idoso de 67 anos no Riacho Fundo I. Pelo crime causado, o agressor — identificado como Matheus Martins Oliveira — teve a pena fixada de um ano e seis meses de reclusão em regime inicial aberto.

O caso ocorreu na noite de 4 de julho de 2025. Segundo as informações do caso, o idoso caminhava em estado de embriaguez por uma rua da região, quando se aproximou do carro de Matheus, em que tentou abrir a porta do veículo.

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Por conta disso, o agressor socou o rosto da vítima, que caiu no chão desacordada. Ainda deitado, o indivíduo também chutou o idoso que, por conta das agressões, sofreu fraturas na mandíbulas e nas costelas, sendo levado para o hospital e passado por uma cirurgia.

Diante do caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma denúncia na Justiça. Segundo a decisão do juiz, o idoso não apresentava condições de defesa e nem oferecia risco enquanto estava desacordado.

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O magistrado também destacou que os golpes contra uma pessoa neutralizada revela a intensidade da violência desnecessária e de maior desprezo pela integridade física do idoso. Além da pena, a Justiça também condenou o indivíduo a reparação pelos danos morais causados à vítima, no valor de R$ 5 mil.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti