Suspeito é procurado por tentar matar dono de distribuidora no Recanto

Homem teria disparado um tiro com arma de fogo contra a vítima - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por tentar assaltar e matar o dono da distribuidora Tô no Trabalho, no Recanto das Emas. Nas câmeras de segurança, ele aparece utilizando um capacete azul e uma blusa branca, chegando ao local em cima de uma moto preta da marca Honda. O suspeito teria anunciado o assalto ainda utilizando o capacete e, após a tentativa mal-sucedida de entrar no estabelecimento, ele atirou contra a vítima.

Nas câmeras de segurança, ele aparece utilizando um capacete azul e uma blusa branca, chegando ao local em cima de uma moto preta da marca Honda (foto: Divulgação/PCDF)

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O dono do estabelecimento, que fica na Quadra 800, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A vítima segue internada em estado grave de saúde. Nas imagens, é possível ver que ele usa uma calça jeans azul, um tênis preto e um capacete predominantemente azul com uma estrela branca estampada. O autor do crime ainda tem uma tatuagem no braço esquerdo.

O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Segundo a corporação, informações que possam ser úteis no processo de identificação do suspeito deve ser passada à PCDF através do Disque-Denúncia, de número 197, pelo contato de Whatsapp; (61) 98626-1197 ou por meio do e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.



