Homem é preso suspeito de praticar 45 roubos em Samambaia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na última sexta-feira (25/9), um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de praticar uma série de roubos contra pedestres em Samambaia. O suspeito foi identificado como Wellington Gomes Caldas, conhecido por populares como Cabeça.
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As investigações começaram a partir de um roubo cometido contra uma vítima que seguia a pé para a escola. A partir das ocorrências, os policiais identificaram que o suspeito tinha um padrão na prática dos crimes. Em uma bicicleta, ele abordava as vítimas sozinhas, exibindo uma arma e exigindo a entrega de celulares e outros pertences. No momento da abordagem, o investigado estava saindo de casa e portava, na cintura, um simulacro de pistola.
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Até o momento da prisão, as investigações apontavam que Wellington teria, pelo menos, 10 ocorrências de roubo registradas entre julho e setembro de 2026, na região de Samambaia. Em quatro desses casos, as vítimas identificaram o suspeito por meio de fotos na delegacia.
Com o aprofundamento das investigações, a PCDF identificou que o homem teria participado de até 45 roubos contra pedestres, praticados entre abril e setembro deste ano.
A polícia trabalha agora para confirmar a autoria em cada uma das ocorrências e identificar eventuais vítimas que ainda não tenha sido localizadas.
A PCDF solicita que pessoas que tenham sido vítimas de roubos com características semelhantes em Samambaia compareçam à 32ª Delegacia de Polícia para prestar depoimentos e, se for o caso, participar do procedimento de identificação fotográfica do suspeito.
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