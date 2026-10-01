Celina assina carta-compromisso e promete mudanças na gestão da saúde do DF

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), assinou, na manhã desta quinta-feira (1º/10), uma carta-compromisso com a saúde pública proposta por representantes da Frente em Defesa da Saúde do DF, composta por 11 entidades do setor.

A carta reúne propostas voltadas à ampliação do acesso, à qualificação da assistência, à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da rede pública. Celina afirmou que a atenção básica será uma das prioridades de um eventual segundo mandato e defendeu a contratação de profissionais para completar as equipes. “Não adianta só ficar construindo hospital sem você ter mão de obra. A gente precisa ter 100% das nossas equipes de saúde para ela funcionar. A unidade básica de saúde tem que funcionar, ela tem que ter uma equipe completa”, afirmou.

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A candidata citou medidas para reforçar o atendimento hospitalar e disse que pretende investir em reformas e na contratação de profissionais para a rede. “Vamos investir quase R$ 100 milhões em reformas de dentro dos hospitais. É reforma de UTI, de sala de repouso, porque o profissional precisa de estar trabalhando", disse.

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Sobre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Celina criticou candidatos que defendem o fim do modelo e afirmou que uma mudança desse porte exigiria planejamento. “Todo candidato que chegou para vocês e falou que vai acabar com o Iges é mentiroso. Você não consegue acabar com o Iges em um ano hoje. Hoje o Iges faz um serviço de atendimento de urgência e emergência”, afirmou.

A candidata disse que pretende discutir a integração do instituto à rede pública de saúde. “O que eu me proponho é fazer essa integração e fazer uma discussão de como é que a gente quer isso funcionando dentro do nosso planejamento de saúde pública”, declarou.

Celina afirmou que pretende ampliar a transparência e fortalecer o controle sobre a gestão da saúde, além de manter o diálogo com as entidades e os servidores. “Eu quero fazer isso com vocês de forma diferente. Talvez montar um grupo de trabalho, fazendo reunião de dois em dois meses, a cada 45 dias quem sabe, para acompanharmos o trabalho e dizerem o que funcionou ou não", informou. "Eu acho acho que assim, a gente tem um diálogo bem franco, respeitoso, colaborativo, e quem ganha é a população", completou.

A carta-compromisso foi assinada pelo Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF), Conselho de Saúde do DF (CSDF), Conselho Regional de Enfermagem do DF (Coren-DF), Conselho Regional de Farmácia do DF (CRF-DF), Conselho Regional de Psicologia (CRP-DF), Conselho Regional de Serviço Social da 8ª Região, Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro), Sindicato dos Médicos do DF, Sindicato dos Odontologistas do DFl, Associação Brasiliense de Medicina de Família e Comunidade (ABMFC) e Associação Brasileira de Enfermagem — Seção DF.