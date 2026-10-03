Eleições no DF terão segurança reforçada, diz secretário

Eleitores de todo o país vão às urnas, amanhã, para escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital. No Distrito Federal, são mais de 2,56 milhões de eleitores cadastrados, 94,4% deles com biometria, sendo 2.253.732 aptos a votar, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Por isso, o esquema preparado para o pleito envolve reforço na segurança, transporte e monitoramento dos locais de votação, que começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília.

De acordo com o secretário de Segurança Pública Alexandre Patury, no DF, esse reforço vai além do horário de votação e permanecerá até, pelo menos, 10 de janeiro de 2027, após a posse dos eleitos. A estratégia foi desenhada pela pasta em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) e mais de 22 órgãos, em uma estrutura que inclui monitoramento por cerca de 14 mil câmeras, drones, radares e uma célula presencial de inteligência no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

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Segundo Patury, a experiência das eleições de 2022 e dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, serviu de aprendizado para a elaboração do protocolo deste ano. "Estamos nos preparando junto com o TRE e todas as forças há mais de seis meses", destacou o secretário.

Um dos principais diferenciais neste ano é a criação de uma célula presencial de inteligência no CIOB. Entre os participantes da operação estão Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Agência Brasileira de Inteligência (Abin), além de forças de segurança do DF. A estrutura também terá comunicação com as polícias do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministério Público, Câmara dos Deputados e Senado.

O DF 360, sistema de monitoramento utilizado pelo governo local, terá um módulo específico para as eleições. Serão utilizadas cerca de 14 mil câmeras, número muito superior ao sistema de monitoramento existente nas eleições anteriores. "Com o DF 360 no módulo eleitoral, teremos essa análise dos 614 pontos das eleições, onde ocorrerão as votações. Além disso, os pontos sensíveis estão mapeados", afirmou.

O monitoramento também será utilizado na fiscalização de possíveis crimes eleitorais. Patury citou situações como tentativa de cooptação de eleitores e práticas proibidas próximas aos locais de votação. O secretário ressaltou, porém, que manifestações individuais de preferência política não são, por si só, proibidas. "Você pode fazer aquele tipo de manifestação silenciosa, usar uma camisa, uma bandeira, mas não pode, de alguma maneira, tentar cooptar votos", explicou.

Além das câmeras, o planejamento prevê o uso de drones e de sistemas de identificação de veículos e pessoas. Conforme o secretário, os radares poderão verificar mais de 6 milhões de placas durante os dias de operação. A estrutura também contará com recursos de identificação facial para localizar criminosos ou foragidos.

Transporte

Quem for votar terá transporte público gratuito nos ônibus durante todo o domingo. A gratuidade será válida em um eventual segundo turno. Além de não pagar pela viagem, o passageiro não precisará apresentar cartão, comprovante de votação ou qualquer outro documento para embarcar. A medida será aplicada por meio do programa "Vai de Graça", que garante gratuidade no transporte coletivo aos domingos e feriados no DF.

O metrô terá alteração no horário de funcionamento. As estações da rede abrirão às 6h, uma hora antes do horário normalmente praticado aos domingos, e permanecerão em funcionamento até as 21h30, segundo a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF).

Saúde

Os serviços de saúde da rede pública do DF seguirão a rotina de funcionamento dos domingos. As unidades de emergência e de pronto atendimento terão atendimento ininterrupto, enquanto serviços ambulatoriais e de vacinação não funcionarão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível 24 horas pelo telefone 192.

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião também funcionarão de forma ininterrupta durante todo o domingo. Na área odontológica, a emergência do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) terá atendimento 24 horas durante todo o fim de semana, incluindo o dia da votação.

Lei Seca

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) não solicitou ao Governo do Distrito Federal (GDF) a adoção da Lei Seca durante o período eleitoral. Segundo a Corte, até o momento, não há elementos que justifiquem a necessidade da medida. Com isso, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão liberados no Distrito Federal durante o primeiro turno das eleições. O TRE-DF ressaltou, ainda, que a eventual edição de um decreto que proíba a venda de bebidas alcoólicas é uma prerrogativa do GDF.

Previsão do tempo

Os eleitores do DF podem preparar o guarda-chuva para votar amanhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de chuva no domingo. "A atmosfera está mais instável e a condição de chuva é alta sobre o Distrito Federal no fim de semana. Pode chover de forma intensa, mesmo que em áreas localizadas", explicou o meteorologista do Inmet Olivio Bahia. "Apesar de não descartarmos uma chuva pela manhã no domingo, a maior condição para precipitações deve ser a partir da tarde", acrescentou.

Atenção na hora de votar

As urnas eletrônicas representam um avanço para a democracia, mas os eleitores precisam ficar atentos para não cometerem erros na hora de votar. São seis representantes a serem escolhidos e a Justiça Eleitoral autoriza o eleitor a carregar consigo uma colinha em papel para a cabine de votação (celular ou qualquer aparelho eletrônico são proibidos). É possível treinar em casa antes de votar, com números fictícios. Basta acessar a página tse.jus.br na barra Simulador de Votação.

colinha voto eleicoes (foto: Pacífico)

A escolha começa com a votação para deputado federal. Serão quatro dígitos. Após digita-los, a urna vai mostrar foto do candidato. Se estiver tudo certo, basta clicar em "confirma". Se algo estiver errado, é só clicar na tecla laranja onde se lê "corrige". A correção pode ser feita em todos os cargos, desde que seja realizada antes da confirmação do voto. Na sequência, é hora de votar para deputado distrital, cargo representado por cinco dígitos.

Depois de confirmado o voto no seu representante na Câmara Legislativa do Distrito Federal, é hora de escolher o primeiro (a) senador (a). Para este pleito, o eleitor precisa escolher dois candidatos ao Senado Federal. Serão dois números de três dígitos cada. Não é possível votar no mesmo senador duas vezes. Caso seja digitado o mesmo número mais de uma vez, o segundo voto será considerado nulo. Em seguida, será hora de escolher o governador ou governadora e o presidente da República. Serão dois dígitos para cada. Só após o voto para presidente, a urna vai emitir o famoso sinal sonoro.

O voto é secreto e o artigo 312 do Código Eleitoral estabelece que violar ou tentar violar o sigilo do voto é crime, com pena de detenção de até dois anos.







