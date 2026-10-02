DF não terá Lei Seca durante primeiro turno das eleições, informa TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) informou que não solicitou ao Governo do Distrito Federal (GDF) a adoção da Lei Seca durante o período eleitoral. Segundo o tribunal, até o momento, não há elementos que justifiquem a necessidade da medida.
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Com isso, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas estão liberados no Distrito Federal durante o primeiro turno das eleições, neste domingo (4/10).
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O TRE-DF ressaltou ainda que a eventual edição de um decreto que proíba a venda de bebidas alcoólicas é uma prerrogativa do GDF. Com isso, a decisão sobre a restrição no dia da votação, marcada para este domingo (4/10), cabe exclusivamente ao Executivo local.
*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado