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Agressão

Técnica de enfermagem é atacada por paciente em UPA do Riacho Fundo

Agressão aconteceu durante a madrugada na unidade de atendimento; vítima está afastada do trabalho

Técnica de enfermagem é atacada por paciente em UPA do Riacho Fundo - (crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)
Técnica de enfermagem é atacada por paciente em UPA do Riacho Fundo - (crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

Uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo agrediu uma técnica de enfermagem em atividade na madrugada desta terça-feira (29/9). Segundo o  Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), a paciente apresentava quadro de agitação e foi contida pela equipe da unidade. 

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Posteriormente, a técnica passou por assistência e avaliação médica. No momento, está afastada de suas atividades e foi encaminhada aos cuidados do Projeto Acolher.

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O Iges-DF, em nota, informa que registrou boletim de ocorrência e está acompanhando o caso, e destaca que recentemente têm adotado medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores das unidades. 

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 02/10/2026 14:05
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