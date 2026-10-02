Técnica de enfermagem é atacada por paciente em UPA do Riacho Fundo - (crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

Uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo agrediu uma técnica de enfermagem em atividade na madrugada desta terça-feira (29/9). Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), a paciente apresentava quadro de agitação e foi contida pela equipe da unidade.

Posteriormente, a técnica passou por assistência e avaliação médica. No momento, está afastada de suas atividades e foi encaminhada aos cuidados do Projeto Acolher.

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O Iges-DF, em nota, informa que registrou boletim de ocorrência e está acompanhando o caso, e destaca que recentemente têm adotado medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores das unidades.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

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