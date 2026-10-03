Celina Leão defende campanha limpa e exalta alianças com Michelle e Bolsonaro

Em discurso feito na Motociata da Liberdade, neste sábado (3/10), véspera das eleições, a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), destacou a condução de uma campanha limpa, focada na apresentação de planos para a cidade e sem ataques aos adversários.

A candidata fez questão de iniciar sua fala demonstrando gratidão à população e ao trabalho realizado ao longo do período eleitoral. "Nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha onde nós não falamos mal dos nossos adversários. Nós falamos o que que nós queríamos fazer e quais são os planos nossos pra essa cidade", afirmou.

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Na esfera das alianças políticas, Celina ressaltou o apoio de Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado Federal, apontando que a ex-primeira-dama esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis.

A candidata destacou ainda a presença da deputada Bia Kicis (PL), também candidata ao Senado, declarando que a união entre as três lideranças fortalece a caminhada rumo à vitória no pleito.

Durante a fala, Celina relembrou o apoio que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro em um evento anterior no Distrito Federal, citando uma mensagem enviada por ele em julho do ano passado. "(Ele falou) ‘Celina, vem pilotar na minha garupa que pode ser a última vez que eu esteja solto’", destacou.

A governadora relatou ter interrompido suas férias para retornar imediatamente a Brasília na ocasião, lembrando que aquela acabou sendo a última motociata do ex-presidente na capital — atualmente, ele está em prisão domiciliar por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Em tom de apelo ao eleitorado e em solidariedade à família do ex-presidente, Celina orientou o voto direto nos números das candidaturas aliadas, encerrando sua manifestação sob o lema "Justiça, pátria e liberdade".