Grass diz que pesquisas são fotografias de momento e aposta em virada - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Às vésperas do primeiro turno das eleições para o Governo do Distrito Federal, o candidato Leandro Grass (PT) afirmou, neste sábado (3/10), que as pesquisas eleitorais não são um parâmetro para definir a estratégia de sua campanha e disse acreditar em uma mudança no cenário na reta final. O petista iniciou o último dia de campanha com uma carreata no Gama, com concentração no Instituto Federal de Brasília (IFB).

"Pesquisas eleitorais são fotografias de momento e muitas delas divulgadas com erros, principalmente do ponto de vista da margem de erro e dos indecisos", afirmou Grass. Segundo ele, o resultado das urnas será a "pesquisa verdadeira". "O que importa é o trabalho, o que importa são os propósitos, o que importa é a população. A melhor pesquisa vai ser amanhã na urna."

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Durante a agenda, o candidato também fez críticas à gestão da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP). Grass afirmou que sua campanha foi marcada pela presença nas ruas e por propostas para áreas como saúde, enquanto, segundo ele, a adversária teria evitado responder a questionamentos relacionados ao governo.

"Eu entrei nessa eleição para apresentar uma proposta de mudança para Brasília, para apresentar soluções para a saúde principalmente, que está muito mal", disse. "Foi uma campanha de alto nível da nossa parte, sempre com propostas, críticas e questionamentos, sim, mas sempre com as alternativas."

Grass afirmou ainda que pretende manter a mobilização até o encerramento da campanha, previsto para as 22h deste sábado. Para ele, ainda há eleitores indecisos que não tiveram contato com todas as propostas dos candidatos. "Até o último momento é importante levar a informação ao eleitor, levar a ele o que é necessário para tomar a sua decisão", declarou.

Propostas

O petista voltou a concentrar parte do discurso na situação da saúde pública no Distrito Federal. Na avaliação dele, regiões como Gama e Santa Maria enfrentam dificuldades de acesso a consultas, exames e cirurgias. Grass defendeu a reforma e ampliação do Hospital Regional do Gama, além do reforço das equipes do Hospital Regional de Santa Maria e da construção de novas unidades básicas de saúde.

"Hoje o Hospital do Gama está caindo aos pedaços, não tem médicos, não tem especialistas", afirmou. Sobre Santa Maria, citou filas para atendimentos de obstetrícia, ginecologia, exames e cirurgias. Segundo o candidato, há procedimentos com espera de dois a três anos.

A agenda deste sábado também incluiu referências ao cenário nacional e à circulação de desinformação no período eleitoral. Questionado sobre possíveis interferências capazes de afetar a eleição no Distrito Federal, Grass defendeu fiscalização por parte dos órgãos de controle e atenção dos eleitores a conteúdos falsos.

"É muito importante que todos sejamos atentos aqui até amanhã, durante a última etapa da campanha e o dia da votação, a qualquer tipo de interferência, compra de voto, interferência no mundo digital ou no ambiente em que o eleitor tem que ter liberdade para poder fazer o seu papel", disse.

Grass também citou o uso de inteligência artificial para a produção de conteúdos falsos. "É preciso também que as pessoas tenham cuidado com as fake news, com as mentiras, com os vídeos de inteligência artificial. Denunciem, não acreditem em coisas que são prováveis, que não têm consistência", afirmou.



























