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Sábado no DF tem chuva e alerta amarelo de tempestade

Termômetros oscilam entre 18°C e 26°C; cidade tem alerta amarelo de tempestade

Início de outubro terá tempo instável e chuvas - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)
Início de outubro terá tempo instável e chuvas - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)

O sábado (3/10) começou com instabilidade e chuva em diversas regiões do Distrito Federal. Locais como Park Way, Gama e Sudoeste amanheceram sob chuva, dando o tom de um dia marcado pela alta umidade e pela presença constante de nebulosidade na capital federal.

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Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas permanecem estáveis ao longo do dia, com mínima registrada de 18°C e máxima prevista de 26°C. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%.

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Durante a manhã, a previsão aponta céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, acompanhado de ventos fracos a moderados vindo da direção sul-sudeste. No período da tarde e à noite, o tempo fecha um pouco mais, aumentando as chances de pancadas de chuva isoladas, com rajadas de vento ocasionais.

Atenção

O Inmet também emitiu um aviso amarelo de Perigo Potencial para Tempestade. O alerta prevê volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h (podendo atingir até 50 mm no dia), ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Embora o risco de transtornos como alagamentos, queda de galhos ou cortes de energia seja baixo, a Defesa Civil recomenda atenção:

* Não se abrigue debaixo de árvores nem estacione próximo a torres de transmissão e placas publicitárias durante as rajadas de vento.

* Evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

* Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 03/10/2026 10:19
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