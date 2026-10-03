TRE-DF emite zerésima do sistema computacional que contabilizará os votos do DF

Andrey Bernardes mostrou como funciona o sistema que irá contabilizar os votos - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Em mais uma etapa decisiva para a transparência do pleito de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) oficializou a liberação e a emissão do relatório "zerésima" do Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT), na tarde deste sábado (3/10). O procedimento comprova publicamente que o sistema computacional responsável por receber e somar os votos do DF não possui nenhum registro ou dado contabilizado antes da abertura e do encerramento oficial da votação.

Segundo Andrey Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-DF, o processo integra uma cadeia contínua de auditoria que teve início ainda em 4 de setembro, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou a lacração oficial de todos os softwares eleitorais. A partir daí, a Justiça Eleitoral cumpriu etapas como a geração das mídias, a carga das urnas do DF e do exterior e a montagem das seções eleitorais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Agora, na véspera da eleição, foi a vez de preparar e zerar o sistema de computação que recebe os resultados das urnas. "O sistema totalizador fica dentro da estrutura do TSE, mas cada tribunal tem seu acesso individualizado. O TSE cuida da eleição para presidente e os TREs gerenciam os seus totalizadores para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado distrital. Quando imprimimos a zerésima, mostramos que o sistema não recebeu nada ainda", explicou Andrey Bernardes.

O secretário esclareceu que o TSE emitiu sua própria zerésima por volta do meio-dia e, em seguida, autorizou os Tribunais Regionais a fazerem o mesmo. "A importância é demonstrar e dar transparência de que o sistema não recebeu nenhum voto. Ele é acessado com usuário e senha por computador e só começará a receber dados das urnas a partir das 17h deste domingo (4). Com o relatório gerado, comprovamos o 'zero' inicial do sistema, da mesma forma que a urna eletrônica faz na seção eleitoral às 7h da manhã, antes do primeiro eleitor votar", ressaltou.

Conforme explicou Bernardes, a dinâmica do dia da votação funciona de forma totalmente integrada:

Zerésima da urna (7h): antes do início da votação nas seções, a própria urna imprime um relatório comprovando que tem zero votos armazenados. Coleta de votos (8h às 17h): eleitores votam normalmente ao longo do dia. Fechamento e transmissão (17h): encerrada a votação, a urna grava o resultado na mídia de resultado, que é transmitida diretamente dos locais de votação para o TSE. Alimentação em tempo real: o SISTOT passa a receber esses dados criptografados a partir das 17h e atualiza automaticamente as porcentagens e apurações exibidas no portal e aplicativo de resultados do TSE, onde todos os candidatos aparecem zerados até esse horário.

Andrey Bernardes mostrou como funciona o sistema que irá contabilizar os votos (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Sorteio de auditoria

A emissão da zerésima do SISTOT ocorre no mesmo dia em que a Justiça Eleitoral concluiu outras etapas cruciais de fiscalização no DF. Mais cedo, a Câmara Legislativa do DF (CLDF) sediou a audiência pública promovida pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Na ocasião, com a presença de magistrados, procuradores, partidos políticos e observadores, foram definidas e sorteadas 23 urnas eletrônicas do DF que serão auditadas no domingo:

20 urnas para o Teste de Integridade: as máquinas foram recolhidas de suas seções originais (sendo substituídas por urnas reservas de contingência) e trazidas para a auditoria. Elas passarão por uma votação simulada ao vivo com cédulas físicas digitadas por auditores, sob monitoramento ininterrupto de câmeras transmitidas pelo YouTube do TRE-DF e da TV Câmara Distrital.

3 urnas para o Teste de Autenticidade: passarão por checagem técnica e verificação de sistemas de TI diretamente nos locais de votação para comprovar a assinatura digital e os lacres dos programas autorizados pelo TSE.

Para acompanhar a apuração ao vivo e verificar os dados das eleições, os eleitores podem acessar a plataforma de consulta do DivulgaCandContas do TSE ou o canal de informações do Portal do TRE-DF.