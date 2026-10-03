Criança de 8 anos é atropelada por motocicleta em Ceilândia Norte

O sinistro de trânsito aconteceu na Quadra Norte M 8, em Ceilândia, na noite deste sábado (3/10) - (crédito: Reprodução/Ceilândia Muita Treta)

Uma criança de 8 anos foi atropelada por uma motocicleta por volta das 20h21 deste sábado (3/10), na Quadra Norte M 8, em Ceilândia. Após o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ela foi transportada ao hospital em protocolo de trauma, acompanhada pelo responsável, consciente e orientada, apresentando trauma na face.

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O motociclista permaneceu na cena do atropelamento. Ainda não se sabe as circunstâncias do sinistro, que empenhou duas viaturas da CBMDF para o local.

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Histórico de atropelamentos

Em setembro, um menino de 11 anos foi atropelado na Avenida do Contorno, em Planaltina. A criança foi encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina (HRT) com suspeita de traumatismo crânioencefálico. Segundo o CBMDF, a condutora do veículo permaneceu no local e aguardou o atendimento do menino. Foi realizado teste de etilômetro para verificar nível de álcool no organismo, com resultado negativo.

Três dias depois, uma menina de 12 anos foi atropelada por um carro na W3 Norte. Segundo apurações do Correio, a criança era vendedora de pipoca e estava trabalhando quando ocorreu o acidente. A garota foi encaminhada para o Hospital de Base, consciente e orientada. O motorista, por sua vez, já havia saído do local quando as equipes do CBMDF chegaram.