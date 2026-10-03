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ACIDENTE

Carro tomba e bloqueia trânsito na Epia Sul

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (3/9), ninguém ficou ferido

Segundo os militares, a pessoa foi avaliada, estava consciente e orientada, e não precisou ser encaminhada ao hospital - (crédito: CBMDF)
Segundo os militares, a pessoa foi avaliada, estava consciente e orientada, e não precisou ser encaminhada ao hospital - (crédito: CBMDF)

 Um carro capotou no viaduto de acesso ao Núcleo Bandeirante, na Epia Sul, na manhã deste sábado(3/9). O acidente bloqueou duas faixas de rolamento, gerando grande retenção no trânsito.

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O Corpo de Bombeiros Militar do DistritoFederal(CBMDF), foi acionado para socorrer as vítimas. De acordo com a equipe, a vítima que dirigia o carro, um Hyndai de cor branca, já estava fora do veículo quando o socorro chegou ao local.

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Segundo os militares, a pessoa foi avaliada, estava consciente e orientada, e não precisou ser encaminhada ao hospital. Para o atendimento que ocorreu por volta das 8h13, da manhã, foram empenhadas quatro viaturas do Corpo de Bombeiros.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 03/10/2026 14:15
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