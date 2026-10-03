Carro tomba e bloqueia trânsito na Epia Sul

Um carro capotou no viaduto de acesso ao Núcleo Bandeirante, na Epia Sul, na manhã deste sábado(3/9). O acidente bloqueou duas faixas de rolamento, gerando grande retenção no trânsito.
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O Corpo de Bombeiros Militar do DistritoFederal(CBMDF), foi acionado para socorrer as vítimas. De acordo com a equipe, a vítima que dirigia o carro, um Hyndai de cor branca, já estava fora do veículo quando o socorro chegou ao local.
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Segundo os militares, a pessoa foi avaliada, estava consciente e orientada, e não precisou ser encaminhada ao hospital. Para o atendimento que ocorreu por volta das 8h13, da manhã, foram empenhadas quatro viaturas do Corpo de Bombeiros.
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