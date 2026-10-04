Falta de energia atinge Colégio Elefante Branco durante votação

O Colégio Elefante Branco, na Asa Sul, em Brasília, registrou falta de energia elétrica nos corredores por volta das 11h. O problema não afetou o funcionamento das urnas eletrônicas, que continuaram operando normalmente com o uso de baterias, segundo o responsável pela seção.

A interrupção deixou eleitores e funcionários no escuro por cerca de uma hora. Algumas pessoas precisaram utilizar as lanternas dos celulares para circular pelo local. De acordo com o representante da seção, a Neoenergia foi acionada para solucionar o problema.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo funcionários da escola, foi necessário cortar galhos de uma árvore que estavam sobre a fiação e prejudicavam o abastecimento de energia. Durante o período sem eletricidade, o responsável pela seção afirmou que as baterias das urnas seriam suficientes para manter os equipamentos em funcionamento até a resolução do problema.