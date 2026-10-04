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ELEIÇÕES 2026

Falta de energia atinge Colégio Elefante Branco durante votação

O problema decorrente da falta de energia na escola durou mais de uma hora, mas não afetou as urnas eleitorais

Eleitores ficam na fila em corredores escuros - (crédito: Rafaela Leite/CB/DA Press)
Eleitores ficam na fila em corredores escuros - (crédito: Rafaela Leite/CB/DA Press)

O Colégio Elefante Branco, na Asa Sul, em Brasília, registrou falta de energia elétrica nos corredores por volta das 11h. O problema não afetou o funcionamento das urnas eletrônicas, que continuaram operando normalmente com o uso de baterias, segundo o responsável pela seção.

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A interrupção deixou eleitores e funcionários no escuro por cerca de uma hora. Algumas pessoas precisaram utilizar as lanternas dos celulares para circular pelo local. De acordo com o representante da seção, a Neoenergia foi acionada para solucionar o problema.

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Segundo funcionários da escola, foi necessário cortar galhos de uma árvore que estavam sobre a fiação e prejudicavam o abastecimento de energia. Durante o período sem eletricidade, o responsável pela seção afirmou que as baterias das urnas seriam suficientes para manter os equipamentos em funcionamento até a resolução do problema.

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Rafaela Leite

Estudante de jornalismo na faculdade IESB. Brasiliense que gosta de escrever e ama poesia. Estagiária do Correio Braziliense na editoria de Saúde, Ciência & Tecnologia.

    Por Rafaela Leite
    postado em 04/10/2026 13:49
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