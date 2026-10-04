Grass e Arruda participam de missa no Santuário Santo Antônio

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) e o ex-governador José Roberto Arruda participaram, na tarde deste domingo (4/10), da missa das 12h no Santuário Santo Antônio, em Brasília. A celebração foi conduzida pelo frei Vicente.

Grass chegou ao santuário após cumprir a agenda de votação e acompanhar familiares durante o primeiro turno das eleições. Mais cedo, o candidato votou na Escola Classe 6 do Guará II e acompanhou a votação da candidata a vice, Dora Gomes, no Lago Sul.

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Durante a manhã, Grass também passou pelo Colégio La Salle, na 906 Sul, onde acompanhou a sogra, Moema Sá, e a esposa, Marcela Sá. O candidato estudou na instituição dos 3 aos 17 anos e também trabalhou no local como pastoralista e professor.

Arruda com as filhas, Maria Luisa e Maria Clara (foto: Isabella Andrade)

Em entrevista ao Correio, Grass falou sobre o reencontro com a escola. “Isso aqui foi a escola que me formou. Eu estudei na sala desde os 3 anos de idade até os 17 anos. Fui pastoralista aqui, fui professor aqui”, afirmou. Segundo ele, a instituição representa uma referência em sua trajetória.

Arruda também participou da celebração acompanhado das filhas, Maria Luísa, de 18 anos, e Maria Clara, de 12. Impedido de disputar o governo do Distrito Federal, o ex-governador afirmou estar triste com o cenário eleitoral, mas disse ter cumprido seu dever como eleitor.

“Triste, porque é a República do Tapetão, né? Mas alegre também, porque exerci o meu direito, o meu dever de cidadão, fui votar e tô com a cabeça tranquila”, afirmou.

Arruda também criticou o que considera uma retirada do direito de escolha do eleitor brasiliense. “Eu acho que, infelizmente, tiraram do eleitor de Brasília o direito dele escolher seu governante pelo voto. Resolveram me tirar do tapetão”, disse.

Apesar das críticas, o ex-governador afirmou esperar que o resultado das urnas contribua para mudanças no país e no Distrito Federal. “Vida que segue, espero que o voto dos brasileiros ajude a fazer uma mudança no país e em Brasília”, declarou.