Michelle Bolsonaro diz esperar vitória em candidatura ao senado

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (4/10), que espera uma vitória nas urnas e pediu aos eleitores brasilienses um “voto útil” para eleger, segundo ela, homens e mulheres que “vão cuidar verdadeiramente do nosso povo”. A ex-primeira dama chegou por volta de 12h, no colégio Mackenzie, no Lago Sul.

A candidata do PL também destacou a importância de ela, Bia Kicis e Celina Leão estarem juntas durante a campanha. “Somos mulheres de direita, mulheres fortes, mulheres que têm princípios e valores, mulheres que cuidam e que vão estar ali trabalhando em prol do nosso povo do DF”, ressaltou.

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Questionada se acredita na eleição de Flávio Bolsonaro para a Presidência da República, Michelle respondeu que sim e ressaltou que acredita na vitória. “Somos mulheres movidas por fé então com certeza vai ser Celina Leão e Flávio Bolsonaro no primeiro turno”, afirmou.

Michelle também comentou a camiseta com a frase “Bolsonaro de Ceilândia”, usada durante a agenda. Ela afirmou ter orgulho das origens e destacou a trajetória de trabalho da população da região. “Muito orgulho ser a Bolsonaro de Ceilândia. Não tenho vergonha das minhas origens. Aqui é só alegria de ser daquela cidade de gente trabalhadora de pessoas que lutam, que são aerridas e que trabalham por momentos melhores”, disse.

Promessas

Na sequência, a concorrente ao Senado falou sobre as dificuldades enfrentadas pela população e afirmou que pretende trabalhar pela região caso seja eleita. “Vamos trabalhar e trazer dignidade, amor e cuidado para todo o nosso povo de Ceilândia e todas as regiões administrativas”, acrescentou.

Discussão

A agenda de votação da candidata ao senado Bia Kicis (PL) neste domingo (4/10) foi marcada por um bate-boca entre a ex-primeira-dama e concorrente ao senado Michelle Bolsonaro e uma eleitora da oposição, no Colégio INDI, no Lago Norte. A discussão ocorreu quando Bia estava na sala de votação. A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) também estava no local.

Bia, Michelle e Celina chegaram juntas ao colégio por volta das 11h10. Enquanto a Kices entrava na sessão eleitoral, uma eleitora da oposição passou a confrontar as candidatas. Durante o bate-boca, a mulher chamou as políticas de “ladra” e “corrupta”. Ao final, dirigiu-se a Michelle e afirmou: “o inferno te espera”.

Michelle respondeu à eleitora: “Te amo em Cristo Jesus”. Após o episódio, Michelle disse haver uma contradição entre o discurso de atitudes da oposição. “Eles pregam amor, mas é só o ódio. Eu disse que amo ela em Cristo Jesus e ela disse que me ama no inferno”, afirmou Michelle.