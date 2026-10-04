Eleitora em Taguatinga vota pela primeira vez e comenta tensão

A tradição do Cemab, instalado desde 1961, em Taguatinga Sul, criava o contraste com a eleitora de primeira viagem, Zara Mendes de Abreu, ilustradora de 20 anos, na fila ao lado da namorada Beatriz.

"Nessa minha primeira vez votando, sinto que é um dia muito tenso aqui. Em geral, todo mundo fica bem tensionado, num clima de Copa, só que mais sério. Fui levada a escolhas (pelo candidato) baseadas no que eu vi com a minha família e as dinâmicas que se manifestam, porque política mexe com muita coisa", citou.

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Ela disse que, para debater política, a pessoa tem que saber de história, comércio exterior e economia: "Me baseei nesses fatores para decidir. Acho que nunca se tem debate suficiente, porque acaba que hoje em dia vira uma coisa tão ideológica. Antigamente, havia propostas. Agora, é mais sobre quem tá certo, quem tá errado, quem está atacando, quem está se defendendo", observou Zara.

Para Beatriz Moura, 29 anos, o clima para ela, foi nítido, no transcorrer do pleito. "Sinto que esteve mais dividido nos dois lados dos dois candidatos principais", opinou.