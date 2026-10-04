Filas para votar chegam a 3h30 e irritam eleitores no DF

Eleitores enfrentam filas de até uma hora para votar em Águas Claras - (crédito: Eduarda Brandão/CB/DA Press)

As longas filas para votar viraram motivo de reclamação entre eleitores do Distrito Federal neste domingo (4/10). Ao longo do primeiro turno das eleições de 2026, moradores de diferentes regiões relataram esperas que passaram de uma hora e, no Riacho Fundo, chegaram a 3h30.

O problema apareceu desde a manhã. No Centro de Ensino Fundamental 6 (CEF 6), no Lago Sul, eleitores passaram mais de uma hora e meia na fila. O produtor cultural Benjamin Cesnik, de 27 anos, atribuiu a demora ao grande movimento, ao tamanho da escola e ao tempo gasto por alguns eleitores na urna. No plano piloto a situação não foi muito diferente. Eleitores enfrentaram longas filas para votar em uma escola da 113 Norte. O local estava cheio, com filas que davam voltas pelos corredores.

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"O colégio é pequeno, e tinha muita gente pra votar. As pessoas estavam demorando na urna. Aparentemente, digitavam e cancelavam várias vezes", contou ao Correio.

Em Águas Claras, a espera também marcou a manhã no Colégio Adventista. Eleitores relataram filas de aproximadamente uma hora e reclamaram ainda do calor dentro da escola. Michelle Silva Barbosa, de 39 anos, disse ter percebido diferença no ritmo da fila conforme os eleitores entravam na cabine. "Quando tinha muito jovem na minha frente, ficou mais rápido", relatou. Até o coordenador de acessibilidade da unidade reconheceu que o movimento estava acima do esperado. "Está demorando muito. Muitas filas aqui", afirmou Vinícius Costa.

A situação se repetiu em Vicente Pires. Por volta das 12h, havia locais de votação onde a espera passava de 40 minutos. Nem mesmo a aproximação do encerramento da votação esvaziou todos os locais. Na Unieuro, em Águas Claras, ainda havia bastante fila por volta das 16h15, quando faltavam 45 minutos para o fechamento das urnas.

A votação termina às 17h, pelo horário de Brasília. O fim do horário, porém, não impede quem já estiver na fila de votar. Os eleitores que chegarem ao local de votação até as 17h têm o direito de permanecer e registrar o voto.