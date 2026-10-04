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ELEIÇÕES 2026

Corrida contra o relógio para registrar o voto em Águas Claras

Eleitores de Águas Claras, maior colégio eleitoral do DF, precisaram se apressar para consegiur votar nos últimos minutos do pleito deste ano

Eleitores se apressam durante últimos minutos para votar em Águas Claras - (crédito: Iago Mac Cord//CB/DA Press)
Eleitores se apressam durante últimos minutos para votar em Águas Claras - (crédito: Iago Mac Cord//CB/DA Press)

Os últimos minutos que antecederam o fim das votações deste domingo (4/10), às 17h, foram marcados por uma intensa corrida contra o relógio em Águas Claras, um dos maiores colégios eleitorais do Distrito Federal. Cidadãos que deixaram a votação do primeiro turno para o fim do dia precisaram se apressar para garantir o acesso aos locais de votação antes do encerramento oficial.

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A movimentação, contudo, variou de acordo com o ponto de apuração do fluxo. Enquanto a área externa do Centro Universitário UniEuro registrou retenções no tráfego de veículos e grande concentração de pedestres nas vias de acesso, além de acumulo de lixo e santinhos. Já o cenário no Colégio La Salle revelou um fim de tarde atípico e tranquilo, com baixo fluxo de eleitores e ausência total de congestionamento nos arredores.

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Apesar da disparidade de público entre os locais no encerramento, o pleito transcorreu de forma ordeira nas duas instituições. Conforme a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, além dos administradores e supervisores locais, houve o despejo de santinhos, o que configura crime eleitoral, mas nada além disso. Na área de assistência à saúde, cinco pessoas necessitaram de atendimento após passarem mal nos locais de votação durante o dia.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 04/10/2026 17:03
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