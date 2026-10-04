Corrida contra o relógio para registrar o voto em Águas Claras

Os últimos minutos que antecederam o fim das votações deste domingo (4/10), às 17h, foram marcados por uma intensa corrida contra o relógio em Águas Claras, um dos maiores colégios eleitorais do Distrito Federal. Cidadãos que deixaram a votação do primeiro turno para o fim do dia precisaram se apressar para garantir o acesso aos locais de votação antes do encerramento oficial.

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A movimentação, contudo, variou de acordo com o ponto de apuração do fluxo. Enquanto a área externa do Centro Universitário UniEuro registrou retenções no tráfego de veículos e grande concentração de pedestres nas vias de acesso, além de acumulo de lixo e santinhos. Já o cenário no Colégio La Salle revelou um fim de tarde atípico e tranquilo, com baixo fluxo de eleitores e ausência total de congestionamento nos arredores.

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Apesar da disparidade de público entre os locais no encerramento, o pleito transcorreu de forma ordeira nas duas instituições. Conforme a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, além dos administradores e supervisores locais, houve o despejo de santinhos, o que configura crime eleitoral, mas nada além disso. Na área de assistência à saúde, cinco pessoas necessitaram de atendimento após passarem mal nos locais de votação durante o dia.