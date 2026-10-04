Eleita senadora, Michelle acompanha resultado em casa com segurança reforçada

Eleita senadora pelo Distrito Federal neste domingo (4/10), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acompanhou as apurações dos votos em casa ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na porta do condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, o clima é de tranquilidade e pouca movimentação.

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À frente do residencial, três viaturas da Polícia Militar fazem rondas e a vigilância da área. Um policial informou que está proibida a aglomeração de equipes da imprensa e de apoiadores. A distância mínima permitida é de 100 metros do condomínio.

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Até a última atualização dessa reportagem, não havia confirmação se Michelle concederá entrevista à imprensa.

A ex-primeira-dama ocupará, pela primeira vez, um cargo eletivo. Às 18h32 deste domingo (4/10), a candidata tinha 28,98% dos votos.