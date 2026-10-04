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Eleições 2026

Eleita senadora, Michelle acompanha resultado em casa com segurança reforçada

Ex-primeira-dama está no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, ao lado de Jair Bolsonaro

Michelle Bolsonaro foi eleita senadora pelo DF - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Michelle Bolsonaro foi eleita senadora pelo DF - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Eleita senadora pelo Distrito Federal neste domingo (4/10), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) acompanhou as apurações dos votos em casa ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na porta do condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, o clima é de tranquilidade e pouca movimentação.

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À frente do residencial, três viaturas da Polícia Militar fazem rondas e a vigilância da área. Um policial informou que está proibida a aglomeração de equipes da imprensa e de apoiadores. A distância mínima permitida é de 100 metros do condomínio.

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Até a última atualização dessa reportagem, não havia confirmação se Michelle concederá entrevista à imprensa.

A ex-primeira-dama ocupará, pela primeira vez, um cargo eletivo. Às 18h32 deste domingo (4/10), a candidata tinha 28,98% dos votos.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/10/2026 19:00
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