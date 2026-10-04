Reta final em Águas Claras combina calmaria e correria

A reta final da votação em Águas Claras apresentou cenários contrastantes para quem deixou para exercer a cidadania no fim do dia. Por volta das 16h20, o ponto de votação na UniEuro viveu momentos de relativa tranquilidade, cenário que mudou drasticamente nos últimos 30 minutos antes do encerramento das urnas, quando um fluxo intenso de carros e de pessoas a pé gerou correria para garantir o voto a tempo.

Foi justamente na brecha mais calma do fim da tarde que o engenheiro Ricardo Fonseca, de 34 anos, morador de Águas Claras, aproveitou para cumprir o dever eleitoral de maneira rápida e organizada ao lado de toda a família.

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A opção pelo horário estratégico se mostrou acertada. Ricardo e a esposa votaram no mesmo local de votação, mas em seções distintas, e conseguiram concluir a votação de forma ágil, sem ter que encarar nenhuma espera ou fila.

“Foi pelo horário que seria teoricamente mais tranquilo, e realmente foi mais tranquilo. Estava sem fila na nossa seção, tanto a minha quanto a dela”, relatou o engenheiro, comemorando a facilidade que encontrou ao chegar ao local.

Além do aspecto prático de votar com agilidade, a ida à zona eleitoral ao lado dos dois filhos pequenos — um bebê de apenas 1 mês e o mais velho, de um 1 e 10 meses — deu um caráter de aprendizado e exemplo em família.

Para Ricardo, levar as crianças desde pequenas é uma forma de ensinar sobre o respeito ao processo democrático e a conscientização sobre a escolha dos rumos da coletividade.

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“A importância do voto é principalmente na questão do futuro do país. Mostrar para eles que esse momento da democracia é muito importante para o futuro, tanto dos próximos quatro anos, mas também para o futuro da democracia em si”, ressaltou o morador.

Apesar do aumento repentino de trânsito e pedestres nos minutos finais, o dia correu sem episódios graves na UniEuro. A Polícia Militar registrou apenas o acúmulo habitual de lixo e santinhos nas vias do entorno, enquanto o Corpo de Bombeiros atendeu quatro casos pontuais de eleitores que passaram mal na região ao longo da votação.