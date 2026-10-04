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Aos 16 anos, estudante realiza sonho de votar pela primeira vez

Gabriela Machado de Figueiredo é interessada por política desde cedo. A jovem tirou o título antes dos 16 anos para participar das eleições deste domingo (4/10)

A estudante Gabriela Machado de Figueiredo: orgulho de participação política - (crédito: Material cedido ao Correio)
A estudante Gabriela Machado de Figueiredo: orgulho de participação política - (crédito: Material cedido ao Correio)

Aos 16 anos, a estudante Gabriela Machado de Figueiredo viveu, neste domingo (4/10), a experiência de votar pela primeira vez no Distrito Federal. Interessada por política, principalmente por pautas sociais e ligadas aos direitos das mulheres, a jovem decidiu tirar o título de eleitor antes mesmo de completar a idade mínima para participar das eleições.

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Gabriela sabia que, aos 16 anos, o voto ainda é facultativo. Mesmo assim, quis chegar às urnas neste ano. Como já teria a idade necessária no primeiro turno, providenciou o documento antecipadamente para não ficar de fora da escolha dos próximos representantes do país.

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Neste domingo, acordou cedo para participar da votação. Para ela, o momento foi além da estreia diante da urna eletrônica: representou a possibilidade de participar das decisões que também terão impacto sobre a própria vida.

"É importante exercer o meu direito como cidadã em um país democrático. Votar é fundamental para poder participar da decisão do futuro do meu país, que, consequentemente, é o meu futuro também", afirmou.

Gabriela Machado de Figueiredo votando neste domingo (4/10) pela primeira vez
Gabriela Machado de Figueiredo votando neste domingo (4/10) pela primeira vez (foto: Material cedido ao Correio)

Após registrar os primeiros votos, Gabriela deixou a seção eleitoral feliz por concretizar um desejo que carregava desde antes de completar 16 anos.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/10/2026 17:46 / atualizado em 04/10/2026 18:24
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