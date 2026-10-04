Aos 16 anos, estudante realiza sonho de votar pela primeira vez

A estudante Gabriela Machado de Figueiredo: orgulho de participação política - (crédito: Material cedido ao Correio)

Aos 16 anos, a estudante Gabriela Machado de Figueiredo viveu, neste domingo (4/10), a experiência de votar pela primeira vez no Distrito Federal. Interessada por política, principalmente por pautas sociais e ligadas aos direitos das mulheres, a jovem decidiu tirar o título de eleitor antes mesmo de completar a idade mínima para participar das eleições.

Gabriela sabia que, aos 16 anos, o voto ainda é facultativo. Mesmo assim, quis chegar às urnas neste ano. Como já teria a idade necessária no primeiro turno, providenciou o documento antecipadamente para não ficar de fora da escolha dos próximos representantes do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

Neste domingo, acordou cedo para participar da votação. Para ela, o momento foi além da estreia diante da urna eletrônica: representou a possibilidade de participar das decisões que também terão impacto sobre a própria vida.

"É importante exercer o meu direito como cidadã em um país democrático. Votar é fundamental para poder participar da decisão do futuro do meu país, que, consequentemente, é o meu futuro também", afirmou.

Gabriela Machado de Figueiredo votando neste domingo (4/10) pela primeira vez (foto: Material cedido ao Correio)

Após registrar os primeiros votos, Gabriela deixou a seção eleitoral feliz por concretizar um desejo que carregava desde antes de completar 16 anos.