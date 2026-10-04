PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis

Em uma vitória expressiva para a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para a ala conservadora, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis (PL) foram eleitas senadoras pelo Distrito Federal. Com 100% das urnas apuradas, a dobradinha do Partido Liberal garantiu as duas cadeiras em disputa para a Casa Alta.
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Michelle recebeu 938.496 votos, o que equivale a 29,05% dos válidos. Bia Kicis teve 27,44%, ou 886.616 votos. Em terceiro ficou Leila do Vôlei, com 686.340 votos, que representam 21,25%. Erika Kokay recebeu 610.950, o equivalente a 18,91% do total.
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Michelle Bolsonaro liderou a apuração durante todo o tempo. Ela manteve sempre entre um e meio e dois pontos percentuais de vantagem sobre Bia Kicis.
Tanto Michelle quanto Bia Kicis ultrapassaram os 833 mil votos de Cristovam Buarque em 2010 e se tornaram as candidatas ao Senado mais bem votadas desde a redemocratização.
A terceira vaga do Distrito Federal no Senado é da senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022. O mandato dela vai até janeiro de 2031. Com isso, o DF terá três mulheres como senadoras, a partir do ano que vem.
Votação final para o Senado no DF
- Michelle Bolsonaro (PL) — 938.496 votos (29,05%)
- Bia Kicis (PL) — 886.616 votos (27,44%)
- Leila do Vôlei (PDT) — 686.340 votos (21,25%)
- Erika Kokay (PT) — 610.950 votos (18,91%)
- Sebastião Coelho (NOVO) — 67.396 votos (2,09%)
- Professor Guilherme Amorim (UP) — 14.861 votos (0,46%)
- Guto Felício dos Santos (PSDB) — 9.534 votos (0,30%)
- Marley (AVANTE) — 6.522 votos (0,20%)
- Tiago (AGIR) — 4.238 votos (0,13%) — Anulado sub judice
- Zanata (PSTU) — 3.572 votos (0,11%)
- David Horn (PCO) — 2.032 votos (0,06%)
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