InícioCidades DF
ELEIÇÕES

PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis

Candidatas do Partido Liberal garantem bancada 100% alinhada à direita no Congresso a partir da próxima legislatura

Bia Kicis acompanhou Michelle Bolsonaro pela manhã, durante votação no Lago Sul - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Bia Kicis acompanhou Michelle Bolsonaro pela manhã, durante votação no Lago Sul - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Em uma vitória expressiva para a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para a ala conservadora, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis (PL) foram eleitas senadoras pelo Distrito Federal. Com 100% das urnas apuradas, a dobradinha do Partido Liberal garantiu as duas cadeiras em disputa para a Casa Alta. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Michelle recebeu 938.496 votos, o que equivale a 29,05% dos válidos. Bia Kicis teve 27,44%, ou 886.616 votos. Em terceiro ficou Leila do Vôlei, com 686.340 votos, que representam 21,25%. Erika Kokay recebeu 610.950, o equivalente a 18,91% do total. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Michelle Bolsonaro liderou a apuração durante todo o tempo. Ela manteve sempre entre um e meio e dois pontos percentuais de vantagem sobre Bia Kicis. 

Tanto Michelle quanto Bia Kicis ultrapassaram os 833 mil votos de Cristovam Buarque em 2010 e se tornaram as candidatas ao Senado mais bem votadas desde a redemocratização.

A terceira vaga do Distrito Federal no Senado é da senadora Damares Alves (Republicanos), eleita em 2022. O mandato dela vai até janeiro de 2031. Com isso, o DF terá três mulheres como senadoras, a partir do ano que vem.

Votação final para o Senado no DF

  • Michelle Bolsonaro (PL) — 938.496 votos (29,05%)
  • Bia Kicis (PL) — 886.616 votos (27,44%)
  • Leila do Vôlei (PDT) — 686.340 votos (21,25%)
  • Erika Kokay (PT) — 610.950 votos (18,91%)
  • Sebastião Coelho (NOVO) — 67.396 votos (2,09%)
  • Professor Guilherme Amorim (UP) — 14.861 votos (0,46%)
  • Guto Felício dos Santos (PSDB) — 9.534 votos (0,30%)
  • Marley (AVANTE) — 6.522 votos (0,20%)
  • Tiago (AGIR) — 4.238 votos (0,13%) — Anulado sub judice
  • Zanata (PSTU) — 3.572 votos (0,11%)
  • David Horn (PCO) — 2.032 votos (0,06%)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 04/10/2026 18:36 / atualizado em 04/10/2026 20:30
x