Mais votado do DF, Max Maciel é eleito deputado distrital pelo PSOL

Nascido em 1982, em Ceilândia, Maciel é pedagogo de formação e especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Júlia Costa/CB/D.A.Press)

Max Maciel (PSOL) foi eleito deputado distrital pelo Distrito Federal nas eleições deste domingo (4/10). O candidato liderou a disputa, com 92.234 votos e celebrou o resultado como um momento histórico. “Nós tínhamos confiança que nós íamos nos eleger, mas, sem dúvida nenhuma, mais de 90 mil votos mostra a responsabilidade que nós temos com as periferias do DF e o quanto o nosso mandato foi importante e é reconhecido o nosso trabalho”, afirmou.

Ele também ressaltou o sentimento de responsabilidade diante do novo desafio. Para o segundo mandato na CLDF, Maciel afirmou que pretende manter uma atuação combativa e voltada à fiscalização do governo. Entre as prioridades, citou a discussão sobre o transporte público, mas disse que pretende ampliar o debate sobre o planejamento da capital.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Bem, de forma combativa, fiscalizatória, que é o nosso papel. Ainda temos um trabalho a fazer com o transporte público, mas muito mais. Nós queremos redesenhar essa cidade, rediscutir essa cidade e fazer essa cidade ser para as pessoas. É nisso que vai ser o nosso segundo mandato”, declarou.

Na avaliação do desempenho do PSOL nas eleições, Maciel afirmou que o partido cumpriu a estratégia estabelecida para a disputa no Distrito Federal. A legenda manteve a bancada na CLDF e elegeu Fábio Félix para a Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, o resultado demonstra crescimento da sigla no cenário político local.

Leia também: Bia Kicis quer impeachment de Alexandre de Moraes e anistia de presos de 8/1

“Nós tínhamos uma tarefa com o PSOL e nós fizemos essa tarefa ser cumprida. Primeiro, não perder bancada na CLDF e eleger Fábio federal. O PSOL mostrou que cresce no Distrito Federal, mantendo a bancada e tendo Fábio Félix um deputado federal”, afirmou.

Apesar dos resultados, Maciel disse que o partido ainda precisa ampliar o diálogo com a população diante do cenário político do Distrito Federal. Ele citou problemas nas áreas de saúde e a situação do banco público como exemplos de questões que deverão ser debatidas pela oposição.

“A avaliação é isso. Ainda nos assusta o Senado Federal, ainda nos assusta não termos aí uma desigualdade muito grande ainda para governo. E, diante de tantas mazelas que o Distrito Federal passou na atual gestão, um banco público sucateado, problema na saúde pública”, disse.

Leia também: Homem soca mulher após discussões em Colégio de Taguatinga Norte

Segundo Maciel, o resultado eleitoral mostra que o PSOL terá de manter a atuação de oposição e apresentar à população uma avaliação sobre os problemas enfrentados pelo DF. “Isso mostra que nós temos ainda um trabalho muito grande para debater com a população do DF e apontar exatamente os causadores desse dano na cidade”, concluiu.

Nascido em 1982, em Ceilândia, Maciel é pedagogo de formação e especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela Universidade de Brasília (UnB). Atua, principalmente, em temas relacionados à mobilidade urbana e descentralização dos serviços, com propostas como a Tarifa Zero todos os dias, que amplia a gratuidade no transporte público no DF.

O deputado distrital segue, agora, para o segundo mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde preside a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana desde 2025 e vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Comemoração em Ceilândia

Bruno Dutra, analista de seguridade de 43 anos, trabalhou como mesário no Gama durante o dia e, agora, celebra a reeleição de Max Maciel em Ceilândia. “Essa proposta de colocar a periferia no centro e, pelo que vimos no resultado da urna e vemos aqui também, o apelo que ele tem, eu acho que é tudo que a esquerda no DF precisava”, diz.

A empresária e barbeira Martha dos Santos espera o seguimento das propostas do deputado distrital no segundo mandato. “Uma política de transporte mais efetiva para o DF, derrubar a escala 6x1 e conseguirmos um DF melhor para todos nós, estudantes e trabalhadores”, afirma.

Emocionada, ressalta a representatividade de Max Maciel para a população periférica. “É uma conquista gigante de alguém que nos representa de verdade e transforma nossa vida”, pondera.

Ianny de Abreu Figueiredo, auxiliar administrativa de 28 anos, compartilha da visão de Martha. “O Max, dentro da CLDF, é a representação do que é um dos nossos dentro do poder”, afirma. “É a periferia para o centro.”

*Estagiaria sob supervisão de Nahima Maciel



