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Fábio Félix é eleito deputado federal com mais de 200 mil votos

Com 93,83% das urnas apuradas, candidato somava 211.202 votos e comemorou o resultado como uma "vitória histórica"

Com 93,83% das urnas apuradas, ele somava 211.202 votos e garantiu uma vaga na CÃ¢mara dos Deputados - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)
Com 93,83% das urnas apuradas, ele somava 211.202 votos e garantiu uma vaga na CÃ¢mara dos Deputados - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Fábio Félix (Psol) foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal neste domingo (4/10) com mais de 200 mil votos. Com 93,83% das urnas apuradas, ele somava 211.202 votos e garantiu uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Após a confirmação da vitória, Félix classificou o resultado como “histórico” e afirmou que a votação demonstra apoio a uma atuação independente no Congresso Nacional.

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“Essa é uma vitória histórica que prova que a população do DF quer ser representada por parlamentares independentes, que tenham coragem de enfrentar grandes interesses em defesa da classe trabalhadora e de grupos vulneráveis, como as mulheres e as pessoas LGBTI+”, declarou o deputado federal eleito.

A eleição leva Félix da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a Câmara dos Deputados. Deputado distrital, ele construiu a atuação política principalmente em pautas ligadas aos direitos humanos, à população LGBTI+, às mulheres e à defesa de políticas sociais.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Mila Ferreira e Nathallie Lopes
postado em 04/10/2026 18:50 / atualizado em 04/10/2026 22:33
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