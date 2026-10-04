Fábio Félix é eleito deputado federal com mais de 200 mil votos

Fábio Félix (Psol) foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal neste domingo (4/10) com mais de 200 mil votos. Com 93,83% das urnas apuradas, ele somava 211.202 votos e garantiu uma vaga na Câmara dos Deputados.
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Após a confirmação da vitória, Félix classificou o resultado como “histórico” e afirmou que a votação demonstra apoio a uma atuação independente no Congresso Nacional.
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“Essa é uma vitória histórica que prova que a população do DF quer ser representada por parlamentares independentes, que tenham coragem de enfrentar grandes interesses em defesa da classe trabalhadora e de grupos vulneráveis, como as mulheres e as pessoas LGBTI+”, declarou o deputado federal eleito.
A eleição leva Félix da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a Câmara dos Deputados. Deputado distrital, ele construiu a atuação política principalmente em pautas ligadas aos direitos humanos, à população LGBTI+, às mulheres e à defesa de políticas sociais.
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Mila FerreiraRepórter
Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense