Fábio Félix é eleito deputado federal com mais de 200 mil votos

Com 93,83% das urnas apuradas, ele somava 211.202 votos e garantiu uma vaga na CÃ¢mara dos Deputados - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Fábio Félix (Psol) foi eleito deputado federal pelo Distrito Federal neste domingo (4/10) com mais de 200 mil votos. Com 93,83% das urnas apuradas, ele somava 211.202 votos e garantiu uma vaga na Câmara dos Deputados.

Após a confirmação da vitória, Félix classificou o resultado como “histórico” e afirmou que a votação demonstra apoio a uma atuação independente no Congresso Nacional.

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“Essa é uma vitória histórica que prova que a população do DF quer ser representada por parlamentares independentes, que tenham coragem de enfrentar grandes interesses em defesa da classe trabalhadora e de grupos vulneráveis, como as mulheres e as pessoas LGBTI+”, declarou o deputado federal eleito.

A eleição leva Félix da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para a Câmara dos Deputados. Deputado distrital, ele construiu a atuação política principalmente em pautas ligadas aos direitos humanos, à população LGBTI+, às mulheres e à defesa de políticas sociais.