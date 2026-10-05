Presidente do TRE-DF classifica eleição como "legítima e confiável"

Com 2,25 milhões de eleitores aptos, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a concluir a apuração de 100% das urnas ontem. A contagem de votos foi encerrada às 20h01. A eleição para o governo do DF será decidida em segundo turno, disputado entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) registrou 18,9% de abstenção.

"Fizemos uma eleição legítima, séria e confiável", afirmou o presidente do TRE-DF, Ângelo Passarelli. "A vitória aqui é da equipe do TRE-DF e dos que se voluntariaram ou foram convocados para trabalhar nas mesas receptoras e em outros serviços paralelos, mas que todos têm uma finalidade única, a coleta correta dos votos", acrescentou.

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Ainda segundo o TRE-DF, o movimento nas seções neste ano se concentrou mais no período da tarde, ao contrário das eleições anteriores, quando o maior acúmulo de eleitores ocorria pela manhã.

O presidente do TRE-DF disse, ainda, que o teste de integridade das 20 urnas sorteadas para tal fim no Distrito Federal aconteceu conforme o esperado. "Tivemos apenas o registro de dois erros de digitação nas urnas que estavam sendo testadas, mas as câmeras comprovaram que foi apenas erro humano", explicou Passarelli. "Confirmamos mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas e que o resultado que vem é tão certo que seria impossível até uma contagem manual se igualar a isso", completou.

Troca de urnas

O secretário de Tecnologia e Comunicação do TRE-DF, Andrey Bernardes, informou que, ao todo, 18 urnas precisaram ser trocadas no DF por conta de problemas técnicos. Além dessas, cinco urnas foram trocadas no sábado (3/10) pelas mesmas questões.

"Também tivemos alguns problemas de eletricidade em algumas seções, mas nossas urnas funcionam com bateria interna por até 10 horas, então não tivemos problemas na votação", esclareceu Andrey.

Foram registradas, ainda, 42 ocorrências policiais, segundo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, em entrevista coletiva concedida às 20h30, após o fechamento da apuração das urnas em todo o DF.

De acordo com o chefe da pasta, das 42 ocorrências, quatro ainda estavam em avaliação na noite de ontem. Ao todo, 12 ocorrências foram enviadas à Polícia Federal (PF); 11 viraram Termo Circunstanciado (TCO), isto é, ocorrência de menor potencial ofensivo; uma está sendo avaliada e também deve virar TCO; e 16 foram registradas na Polícia Civil (PCDF). Além disso, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) fez 22 atendimentos, e o Detran registrou cinco ocorrências.

Entre os casos, um policial civil aposentado foi detido por tentar votar portando uma arma de fogo. "Na realidade, em uma cidade de três milhões de habitantes, as ocorrências foram diminutas nas áreas que sofreram esse impacto. Tivemos o maior efetivo já utilizado, cerca de 5 mil policiais militares, fora policiais civis, do Corpo de Bombeiros, toda a equipe do Detran, toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública. Nenhum incidente grave", afirmou Patury.

Ainda segundo o secretário, a Esplanada dos Ministérios está sob avaliação. "Temos vários eventos, várias festas, comemorações, que estamos avaliando ainda ao longo da noite para poder verificar qual o melhor horário de reabrir a Esplanada, mas sem nenhum impacto. Amanhã pela manhã (hoje), ela estará aberta", informou.

As câmeras do DF 360 foram utilizadas para monitorar crimes eleitorais. "Vamos avaliar cada uma das situações, principalmente a disseminação de santinhos. Vamos analisar cada um dos elementos para poder passar para a Justiça Eleitoral. A integração entre os órgãos funcionou bem, com, pelo menos, 22 instituições, todas elas altamente integradas, funcionamos como polícia do TRE e essa integração com o TRE e as demais forças de segurança, seja no Distrito Federal, seja do governo federal, fez com que tivéssemos uma eleição pacífica e sem incidente relevante", complementou Patury.

Voto em trânsito

O Distrito Federal teve 14.197 eleitores de outros estados que, por algum motivo, solicitaram votar em trânsito no primeiro turno das eleições de 2026.

Os eleitores em trânsito de outros estados brasileiros votaram em seções espalhadas pelo DF, mas, por regra, só puderam escolher o presidente da República. Entre as cidades de origem com maior número de votantes, está Rio de Janeiro, com 916 eleitores. Em seguida, aparecem São Paulo, com 603; Salvador, com 416 votantes em Brasília; e Fortaleza, que totaliza 285 pessoas com voto em trânsito na capital federal.

Propaganda irregular

Mais de duas mil ocorrências foram registradas por propaganda eleitoral irregular no primeiro turno das eleições. A juíza auxiliar da presidência do TRE, Marília Guedes, conta que o aplicativo Pardal tem sido o espaço para denúncias da população.

"O usuário baixa o aplicativo, tira a foto da propaganda irregular no local, faz o upload, a gente consegue puxar os dados de geolocalização daquela propaganda irregular e seguimos expedindo mandados de busca em colaboração com a polícia judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios", comentou. No primeiro domingo de votação, foram emitidos seis mandados de busca por meio das informações cedidas pelo aplicativo.

Sobre o derramamento de santinhos, a verificação está sendo realizada pelas câmeras do DF 360. "A capacidade de alguns indivíduos de cometer crimes eleitorais e sujar a nossa cidade supera, em algum momento, a capacidade do Estado de recolher. Mesmo atuando em conjunto, não foi suficiente para fazer a limpeza prévia de todas as portas das escolas", informou.