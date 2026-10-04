Com festa e aliados, Grass diz que vai buscar diálogo com adversários

Ao lado de Dora Gomes, Leandro Grass (PT) celebrou a disputa de segundo turno em seu comitê político - (crédito: Júnior Rosa/Divulgação)

Em clima de festa, após a definição de uma disputa pelo segundo turno pelo Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) foi recebido com música e gritos de comemoração em seu comitê político na Praça do Povo, no Setor Comercial Sul. O encontro contou com a presença dos candidatos do PT e partidos aliados eleitos, como os distritais Chico Vigilante (PT), Gabriel Magno (PT), Keka Bagno (PSol), e os federais Agnelo Queiroz (PT) e Fábio Félix (PSol).

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Durante a comemoração, Grass afirmou que pretende ampliar o diálogo com os demais candidatos que disputaram o primeiro turno, buscando pontos de convergência para a etapa seguinte da eleição. “Tem que escutar, tem que aprender a fazer campanha na rua. Nós sabemos fazer, vamos recuperar. Vamos falar com todo mundo. Quem pensa igual, quem pensa diferente. Amanhã eu estou ligando para a Paula, para o Arruda, para o Cappelli, para o Kiko”, afirmou.

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Segundo o candidato, mais importante do que as divergências entre os projetos é encontrar pautas em comum. “Porque eu não quero saber qual é a nossa divergência. Eu quero saber qual é a nossa convergência. E a nossa convergência é derrotar Celina Leão, Ibaneis, Gustavo Rocha, Vorcaro e essa banda”, declarou.



*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso