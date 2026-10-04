Chico Vigilante (PT) celebra sexto mandato como deputado distrital

O candidato a deputado distrital Chico Vigilante (PT) foi reeleito para o sexto mandato na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Chico Vigilante foi o terceiro candidato mais votado, com 50.046 votos, atrás apenas de Max Maciel (Psol) e Eduardo Pedrosa (União).

O deputado celebrou o resultado, que representa um ganho de quase 7 mil votos comparado às eleições de 2022. “Sexto mandato como deputado distrital e cada vez aumentando mais os votos. Traz muito mais responsabilidade com Brasília e com a população do Distrito Federal”, afirma.

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Chico Vigilante destaca o segundo turno entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) para o Governo do Distrito Federal. “Agora, o grande objetivo é a eleição do Leandro Grass para que a gente possa realizar tudo aquilo que prometemos na campanha eleitoral”, diz.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel