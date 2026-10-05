Batida entre dois veículos termina com poste destruído na Asa Sul

Colisão entre dois veículos termina com batida em poste na Asa Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão entre dois veículos de passeio terminou com a colisão de um dos carros em poste de energia elétrica, no Setor Policial Sul, em frente à Academia da Polícia Federal, na Asa Sul. Os condutores não ficaram feridos após o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na noite deste domingo (4/10), por volta das 19h50 e encaminhou três viaturas no atendimento. As equipes encontraram os dois veículos envolvidos na colisão. Com o impacto, um deles atingiu um poste de energia elétrica.

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Os militares fizeram a sinalização da via, o gerenciamento dos riscos e aplicaram os procedimentos de atendimento ao trauma. Os condutores foram avaliados, mas nenhum deles precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

A Neoenergia também foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica no local. Após o atendimento dos bombeiros, a área ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O CBMDF informou que não há detalhes sobre a dinâmica da colisão.