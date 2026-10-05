Homem com quatro passagens pela polícia é preso por porte ilegal de arma

A equipe da polícia ROTAM apreendeu uma pistola com numeração suprimida e 50 munições - (crédito: Divulgação)

José Ghesti*

No último domingo (4/10), um homem, que estava com o filho de 12 anos, foi preso por manusear uma arma de fogo em um posto de combustível, em Valparaíso (GO). O suspeito portava uma pistola com numeração suprimida e possuía 50 munições. O homem de 42 anos possui outras quatro passagens pela polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: No DF, houve 42 ocorrências policiais no domingo (4/10) de eleição



O alerta foi feito por um cidadão que informou a polícia sobre a situação. Após o recebimento do relato, os policiais da Rotam se dirigiram até o local da denúncia e localizaram dois indivíduos. Durante as buscas, não foi encontrado nenhum objeto ilícito, no entanto, sobre o banco da motocicleta havia uma caixa de papelão que continha a arma, o carregador e as munições.

Questionado, o homem assumiu ser dono da pistola que havia adquirido para defesa pessoal, mas declarou não possuir autorização legal para possuir arma. Além das três prisões anteriores por porte ilegal de arma de fogo, o homem também possui registro de investigação relacionada a tráfico de drogas e violência doméstica. Ele foi preso e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Luziânia (GO).

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

