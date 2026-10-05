Vídeo: motorista de app é agredido com pedaço de ferro no Guará

Um motorista de aplicativo foi espancado por dois homens após uma discussão de trânsito no Guará. O homem dirigia um Volkswagen Golf branco quando o veículo foi atingido na traseira por um Hyundai HB20 preto. Após a batida, houve uma discussão entre o motorista, o condutor do outro carro e o acompanhante dele, que desferiram golpes contra a vítima. A Polícia Civil (PCDF) informou que a dupla segue foragida.

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Após as agressões, na madrugada deste domingo (4/10), o motorista de app registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Na denúncia, o motorista relatou que foi ameaçado de morte durante a confusão e agredido pelos dois homens. Ele informou que foi atingido com um pedaço de ferro, com o triângulo do veículo e também levado chutes.

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Além das agressões, a chave do carro do motorista de aplicativo foi levada pela dupla. Depois do ataque, os dois ocupantes do Hyundai HB20 preto fugiram do local.

O caso foi comunicado à PCDF, por volta de 1h30. Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada como ameaça, roubos diversos, acidente de trânsito sem vítima e lesão corporal dolosa de natureza leve.