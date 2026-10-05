Quem é o foragido que assassinou dono de restaurante a tiros no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Guilherme Estrela Ribeiro, 33 anos, acusado de assassinar o empresário Moisés Ribeiro de Araújo, 56, a tiros. O crime ocorreu no sábado (3/10) dentro do restaurante Gordeixos, na QND 32 de Taguatinga, de propriedade de Moisés.

Segundo a investigação conduzida pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), Moisés foi baleado enquanto atendia clientes durante a tarde, por volta de 13h. Câmeras de segurança registraram a presença de Guilherme. Ele entrou no comércio, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que morreu no local. Antes de deixar o estabelecimento, o autor disse aos clientes que a execução serviria de lição para a vítima, para que não se envolvesse novamente com a mulher de outro homem.

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De acordo com o delegado Thiago Boeing, Guilherme tem antecedentes por homicídio e tráfico de drogas. Em 2016, envolveu-se em uma troca de tiros com policiais civis do DF, foi baleado e preso. Em julho deste ano, saiu do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) para trabalhar, mas não retornou.

As apurações, afirma o delegado, indicam que o autor teria mantido relacionamento com a mesma mulher que se relacionava com o empresário.

A PCDF pede para que, quem tiver informações que possam contribuir para a localização do investigado, entre em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal pelo telefone 197. O sigilo é garantido.