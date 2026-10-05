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Tráfico de drogas

Traficante é preso por vender haxixe a clientes de alto padrão do Plano Piloto

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado, no Guará, os policiais encontraram cerca de 10kg de haxixe e uma pistola

Droga foi apreendida na casa do suspeito, no Guará - (crédito: PCDF/Divulgação)
Droga foi apreendida na casa do suspeito, no Guará - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um traficante de 37 anos acusado de vender haxixe na modalidade delivery a clientes de alto padrão da Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte. A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (5/10) pelos investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord).

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Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado, no Guará, os policiais encontraram cerca de 10kg de haxixe, divididos em mais de cem porções. A maior parte estava embalada individualmente e identificada com rótulos, pronta para a venda, afirmou a polícia. A droga renderia aproximadamente R$ 500 mil no mercado ilegal.

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Uma pistola calibre .380, com munições, também foi apreendida, além de uma balança de precisão, máquinas de cartão, celulares e material usado para embalar a droga. O autor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/10/2026 20:14 / atualizado em 05/10/2026 20:15
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