Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 92 milhões nesta terça (6/10)

Os números do concurso 2.851 da Mega-Sena serão sorteados nesta terça-feira (6/10), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 92 milhões.

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Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

