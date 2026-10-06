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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 92 milhões nesta terça (6/10)

Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas; sorteio vai acontecer às 21h

Prêmio está acumulado em R$ 38 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Prêmio está acumulado em R$ 38 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os números do concurso 2.851 da Mega-Sena serão sorteados nesta terça-feira (6/10), a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 92 milhões.

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Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 06/10/2026 10:45
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