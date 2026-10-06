Incêndio atinge apartamento no Itapoã Park e mobiliza bombeiros

O imóvel havia sido totalmente evacuado antes do início dos trabalhos de combate, o que evitou tragédias maiores - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um apartamento na Quadra 502 do Itapoã Park, no Paranoá, na noite desta segunda-feira (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 18h40 para combater as chamas que se alastravam pela residência.

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Ao chegarem ao local, as equipes de resgate se depararam com uma grande quantidade de chamas e fumaça densa saindo do imóvel. Para conter a emergência e impedir que o fogo se alastrasse para outros apartamentos do prédio, a corporação mobilizou seis viaturas no atendimento.

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O imóvel havia sido totalmente evacuado antes do início dos trabalhos de combate, o que evitou tragédias maiores. Com o auxílio de linhas de mangueiras pressurizadas, as guarnições agiram rapidamente para dominar o incêndio de forma coordenada.

Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de ventilação para dispersar a fumaça e o procedimento de rescaldo, essencial para eliminar focos remanescentes e impedir um novo princípio de incêndio. Felizmente, não houve registro de vítimas na ocorrência. As circunstâncias do incidente serão apuradas.