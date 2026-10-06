Grass busca ex-candidatos para corrida ao GDF no segundo turno

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) traça estratégias para a disputa pelo Buriti no segundo turno das Eleições 2026 e busca ampliar o apoio político para enfrentar a atual governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), em 25 de outubro. Após o resultado do primeiro turno, ele afirmou, nesta terça-feira (6/10), que já conversou com outros candidatos que ficaram fora da segunda etapa e que espera receber apoio formal para a nova fase da eleição.

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Durante entrevista concedida à rádio CBN Brasília, o candidato afirmou que pretende reunir no projeto político os grupos que defendem uma mudança no Distrito Federal e disse que aguarda a decisão dos ex-adversários sobre um eventual apoio. “Vou aguardar agora a manifestação deles. Convidei e quero o apoio deles. Estou junto, neste momento, com todas as pessoas que querem mudar Brasília e todas serão muito bem-vindas ao nosso projeto", enfatizou.

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Grass declarou que recebeu com satisfação o apoio do ex-candidato Ricardo Capelli (PSB) e disse estar em diálogo com a legenda. "Ele fez um trabalho muito importante, cumpriu uma missão há alguns meses de denunciar e enfrentar a máfia que se instalou no governo do DF. Acolho o apoio dele com muita alegria, do próprio PSB com quem dialogo", disse. Concorrente do PT ao GDF também citou manifestações de apoio do ex-governador Rodrigo Rollemberg, do deputado distrital eleito Múcio Botelho e da deputada distrital reeleita Dayse Amarílio, todos da mesma sigla de Capelli.

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O concorrente pelo PT afirmou ter conversado com o ex-candidato José Roberto Arruda (PSD), com quem segundo ele, tinha convergência entre os programas na área de transporte público. Ele disse ainda que telefonou para os-concorrentes Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo) após o primeiro turno. "Ela fez uma campanha muito bonita e correta, uma campanha de propostas e tem muito valor, tem muita importância para a cidade. Da mesma maneira fiz com o Kiko, que tem uma história na advocacia, é uma pessoa que tem vínculo com Brasília. A gente dialoga bastante há algum tempo”, disse.

Alvo



Além das alianças políticas, Leandro Grass afirmou que a campanha no segundo turno terá como foco três grupos de eleitores. “Primeiro que votaram em mim, obviamente já estão conosco, mas também votaram na Paula, no Kiko, no Capelli, no Arruda, mesmo anulando o seu voto. Essas pessoas não querem Celina. Essas pessoas não querem que continue do jeito que está”, pontuou.

O segundo grupo, de acordo com o candidato, é formado por mais de 430 mil pessoas que não foram às urnas ou desistiram de votar por causa das filas. "Fui em várias sessões acompanhar quem era do nosso grupo e eu vi enormes filas de votação. Eu vi idoso desistindo de votar. Vamos dialogar também com quem não foi votar ou quem desistiu para que vá à urna, porque o futuro de Brasília está na mão dessas pessoas”, ressaltou o candidato do PT, que também mira o eleitores que votaram branco ou nulo.