Thiago Manzoni defende valores da direita e projetos para segurança pública

06.10.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. CB Poder. Thiago Manzoni (PL), eleito com 90.418 votos para Câmara Federal, é o entrevistado do CB.Poder Especial de hoje.Na bancada: Denise Rothenburg e Ana Maria Campos - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O deputado distrital Thiago Manzoni (PL), eleito federal com 90.418 votos, foi o convidado do CB.Poder — programa do Correio em parceria com a TV Brasília, desta terça-feira (6/10). Durante a entrevista, o parlamentar falou sobre suas expectativas para o segundo turno entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) e , no âmbito nacional, entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Aos jornalistas Ronayre Nunes e Mila Ferreira, Manzoni destacou a segurança pública, escola cívico militares e a manutenção da escala 6x1 como pautas prioritárias de seu mandato.

Com um Congresso formado majoritariamente por representantes de direita, Manzoni disse que “o povo brasileiro escolheu o Partido Liberal para representá-lo”. O parlamentar disse que esse fenômeno se repetiu no Brasil inteiro. “Isso me faz crer que o brasileiro está dando a resposta (nas urnas)", avaliou.

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Sobre o segundo turno das eleições nacionais e locais, Manzoni afirmou que irá continuar trabalhando para eleger Flávio e Celina. “O Brasil e o DF não podem mais tolerar o governo do PT. As ideias do PT e da esquerda, quando são implementadas, levam à pobreza, levam à ruína, ao desemprego, e fazem uma segmentação da nossa sociedade. A gente não pode mais conviver com isso”, opinou.

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Mesmo estando em maioria, Thiago Manzoni irá dividir a tribuna com representantes da esquerda. O deputado garantiu que será uma convivência “pacífica e cordial”, sem mudar seu posicionamento. “Sou muito firme nas minhas convicções, não vou alterá-las, o eleitor de direita pode contar comigo. Mas, ao mesmo tempo que sou firme, eu sou respeitoso”, apontou. Na visão de Manzoni, há uma divisão que é de praxe quando dois lados opostos se encontram, mas que “a política não é um campo de batalha entre pessoas, e sim entre políticas.”

Sobre suas pautas prioritárias, Manzoni afirmou que muitos dos problemas enfrentados no DF são consequências da legislação federal. Com ênfase na segurança pública, o parlamentar disse que vai trabalhar para o endurecimento de penas. “No Congresso Nacional eu vou poder atuar para diminuir a maioridade penal, para punir com mais rigor o faccionado e o miliciano. Precisamos resolver esse problema, aumentando a pena, acabando com esse negócio do bandido ser preso em um dia e ser solto no horas após, a população não aguenta mais isso”, afirmou.

Assista a entrevista completa: