"Temos 20 dias para mudar o Distrito Federal", destaca Grass sobre 2º turno

Grass alegou ser uma alternativa para quem deseja mudança no Distrito Federal e buscou ampliar o discurso para além de sua candidatura - (crédito: Minervino Júnior/C.B/D.A Press)

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), afirmou que os 20 dias até o segundo turno serão decisivos para a disputa. No CB Poder Eleições 2026, o candidato convocou os eleitores "a escolherem entre a continuidade da atual gestão e uma mudança no comando do Executivo local".

“Agora a gente tem 20 dias para mudar o Distrito Federal. A gente quer recuperar a nossa cidade”, declarou.

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Grass alegou ser uma alternativa para quem deseja mudança no Distrito Federal e buscou ampliar o discurso para além de sua candidatura. “Se você quiser que continue do jeito que está, ok, a escolha é sua. Se você quiser mudar, eu sou a alternativa para essa mudança. Não só eu: um conjunto de pessoas que querem o bem do Distrito Federal”, ressaltou.

