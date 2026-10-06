CB Poder Eleições: Grass promete campanha nas ruas e busca apoios

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), participou, nesta terça-feira (6/10), do CB. Poder especial das Eleições 2026. Antes do início do programa, Grass afirmou que pretende ampliar a presença da campanha nas ruas durante o segundo turno. “Nosso time permanece na rua, nossa campanha está na rua. Vamos nos espalhar por toda a cidade para levar as nossas propostas”, destacou.

Às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg o candidato disse que manterá a agenda de entrevistas e debates e cobrou a participação de Celina Leão (PP) nos encontros entre os candidatos. “É importante a gente ter uma resposta da Celina Leão a respeito dos debates, se ela vai faltar aos debates ou se ela vai ter a coragem de participar”, afirmou.

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Sobre as propostas para o segundo turno, Grass destacou medidas para as áreas de saúde, educação e segurança pública. “Nosso programa está pronto para resolver os problemas de Brasília, principalmente a saúde pública. A gente tem um plano para tirar o povo da fila, reforçar as equipes, ampliar os hospitais, unidades de saúde, garantir atendimento, colocar gente dentro dos hospitais e Upas para atender o povo”, disse.

Grass afirmou que pretende apresentar as diferenças entre sua trajetória e a de Celina durante a campanha. “Eu não sou réu de nenhuma operação, de nenhum crime. Ela é. Eu sou ficha limpa. Ela não”, declarou.

O candidato afirmou que tem buscado apoio de adversários que ficaram fora do segundo turno e de diferentes setores da sociedade. Grass citou conversas com Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo), além do apoio declarado por Ricardo Cappelli (PSB), e disse ter dialogado com lideranças empresariais, sindicais e da sociedade civil. “A nossa campanha está crescendo em apoio. Porque o nosso acordo, o nosso combinado, não é com o sistema. Nós não somos uma candidatura de sistema. Minha campanha e meu acordo não é com o sistema, é com o povo”, afirmou.

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Grass disse que mantém diálogo com deputados distritais, independentemente de apoios formais, e defendeu que os eleitores tenham liberdade para decidir no segundo turno. “O eleitor não tem dono. O eleitor é livre. Eu quero apoio de todo mundo que quer mudar Brasília”, declarou.