Leila do Vôlei pede licença do Senado após derrota nas urnas

A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) pediu licença do Senado por até 120 dias após ficar em terceiro lugar na disputa pelas duas vagas do Distrito Federal nas eleições de domingo (4/10). O requerimento foi apresentado na segunda-feira (5/10), um dia depois do primeiro turno.
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Com duração de até quatro meses, o afastamento pode se estender até o fim do mandato da parlamentar, que termina em 31 de janeiro de 2027. Durante a licença, a cadeira será ocupada pela suplente Leany Lemos (PSB-DF).
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Ao Correio, a assessoria de Leila informou que a senadora vai se licenciar para cuidar da saúde e tratar de assuntos particulares. O afastamento não será remunerado.
“A senadora Leila do Vôlei vai se licenciar do cargo para cuidar da saúde e tratar de assuntos particulares. O afastamento não é remunerado. Enquanto estiver afastada, será representada no Senado Federal por sua suplente, Leany Lemos (PSB-DF)”, afirmou a assessoria em nota.
Leila está no Senado desde 2019 e tentou a reeleição neste ano, mas terminou a disputa em terceiro lugar, com 686.340 votos, ou 21,25% dos votos válidos. As duas vagas do Distrito Federal ficaram com Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL. Michelle liderou a disputa, com 938.496 votos (29,05%), enquanto Bia recebeu 886.616 (27,44%).
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Nathallie LopesRepórter
Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor