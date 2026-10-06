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ELEIÇÕES

Leila do Vôlei pede licença do Senado após derrota nas urnas

Senadora pediu afastamento de até 120 dias e será substituída por Leany Lemos. Período deve se estender até o fim do mandato

Leila do Vôlei e Michelle Bolsonaro estão à frente na pesquisa para o Senado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Leila do Vôlei e Michelle Bolsonaro estão à frente na pesquisa para o Senado - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) pediu licença do Senado por até 120 dias após ficar em terceiro lugar na disputa pelas duas vagas do Distrito Federal nas eleições de domingo (4/10). O requerimento foi apresentado na segunda-feira (5/10), um dia depois do primeiro turno.

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Com duração de até quatro meses, o afastamento pode se estender até o fim do mandato da parlamentar, que termina em 31 de janeiro de 2027. Durante a licença, a cadeira será ocupada pela suplente Leany Lemos (PSB-DF).

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Ao Correio, a assessoria de Leila informou que a senadora vai se licenciar para cuidar da saúde e tratar de assuntos particulares. O afastamento não será remunerado.

“A senadora Leila do Vôlei vai se licenciar do cargo para cuidar da saúde e tratar de assuntos particulares. O afastamento não é remunerado. Enquanto estiver afastada, será representada no Senado Federal por sua suplente, Leany Lemos (PSB-DF)”, afirmou a assessoria em nota.

Leila está no Senado desde 2019 e tentou a reeleição neste ano, mas terminou a disputa em terceiro lugar, com 686.340 votos, ou 21,25% dos votos válidos. As duas vagas do Distrito Federal ficaram com Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL. Michelle liderou a disputa, com 938.496 votos (29,05%), enquanto Bia recebeu 886.616 (27,44%).

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Nathallie Lopes e Raphaela Peixoto
postado em 06/10/2026 18:39 / atualizado em 06/10/2026 18:44
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