"Foi uma campanha muito suja", diz Leila do Vôlei após derrota

Leila do Vôlei diz ter recebido a derrota com "muita tranquilidade" - (crédito: Isabela Berrogain/CB/D.A Press)

Leila do Vôlei (PDT) não ocupará mais uma das cadeiras do Senado. A candidata à reeleição teve pouco mais de 21% dos votos, ficando atrás de Michelle Bolsonaro (PL), com 29%, e Bia Kicis (PL), 27%. Na sede do partido, na noite deste domingo (4/10), a postulante avaliou a campanha das adversárias como “suja” e com “muita fake news”.

“Eu tinha confiança de que alguns eleitores iriam se preocupar em se informar melhor sobre o trabalho de cada candidato”, pontuou Leila. “O Distrito Federal vai ter tempo para fazer suas avaliações e a gente segue em paz fazendo o nosso trabalho, em outros caminhos”, garantiu.

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Questionada sobre a atual polarização do país, a candidata do PDT disse que o Brasil “vive em ondas”. “Até pela eleição em outros estados, a gente vê esse avanço novamente. Vamos acompanhar esses próximos anos”, ponderou. Leila também lamentou a falta de uma “maior unificação” na própria campanha.

“Acho que faltou mais união, fazer um planejamento melhor de quem tinha mais condição ou não de ir para esse pleito”, lamentou.

A postulante, porém, disse ter recebido “com tranquilidade” o resultado. “Sigo em paz, estou bem tranquila por esses oito anos em que trabalhei no Senado Federal”, ressaltou. A candidata encerrou agradecendo aos mais de 682 mil votos que recebeu e desejou sorte para “aqueles que irão representar o DF”.

