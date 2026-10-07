Celina Leão diz articular apoios de Arruda e Kiko no segundo turno

Na manhã desta quarta-feira (7/10), após uma reunião de apoio com a federação União Progressista, Celina Leão (PP) afirmou ter recebido o apoio para o segundo turno de integrantes do grupo político do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) e disse ter conversado com Kiko Caputo (Novo), que terminou o primeiro turno em quarto lugar na disputa pelo GDF. A candidata ressaltou ainda os feitos e as propostas para um novo governo.

“Eu recebi um apoio do grupo do Arruda, o pessoal de rua do Arruda. O pessoal histórico dele foi muito importante. Era um pessoal que estava no primeiro turno, não se mobilizou, mas todos eles vieram. Fiquei muito feliz”, afirmou. Sobre Kiko, disse: “Tive uma conversa ontem com o Kiko também, com o partido do Kiko. A gente vai se encontrar hoje à tarde”.

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A candidata afirmou que a definição do segundo turno coloca diante do eleitor duas propostas que, na avaliação dela, representam caminhos distintos para o Distrito Federal. “As pessoas, quando colocam dois projetos únicos na mesa, se sentem mais responsáveis de ter que escolher um projeto. Ter que escolher entre a prosperidade ou o retrocesso, principalmente relacionado à educação e à saúde”, declarou.

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Ao falar sobre as primeiras medidas que pretende adotar caso seja eleita para um novo mandato, Celina destacou ações realizadas durante os quatro meses em que está à frente do GDF. “Nesses quatro meses, eu fui a governadora que, em três dias que eu tinha de janela, dei o reajuste para os cargos de diretores e de superintendentes, que ficavam fazendo a gestão e ganhavam muito pouco para o tamanho da responsabilidade que eles tinham. Eu fui a governadora que substituiu temporários por concursados. Mais de 3.600 servidores foram substituídos na minha gestão de quatro meses”, afirmou. Segundo ela, a gestão também abriu “o maior concurso público da história da educação”.

Na área educacional, Celina defendeu a ampliação das escolas em tempo integral e afirmou que pretende chegar a 100% da rede nesse modelo em quatro anos. “Nós pegamos uma fila de 26 mil crianças fora de creche. Hoje eu não tenho crianças fora de creche, eu tenho sobrando cartão-creche, mais de 4 mil cartões-creche sobrando”, destacou. Celina acrescentou que seis novas creches estão em construção e devem ser entregues ainda este ano.

