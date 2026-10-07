Homem rouba celular e agride vítima com tapas no Riacho Fundo II

Um homem de 28 anos roubou a vítima e a agrediu com tapas no rosto no Riacho Fundo II. Segundo as informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito é foragido do sistema penitenciário e com duas passagens anteriores por roubo a transeunte.
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A ocorrência foi atendida pelos militares do 28º Batalhão da PM, que foi acionada após receber informações sobre a localização de um celular roubado na QN 15D. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o autor dentro de uma residência, onde o suspeito teria escondido quatro celulares roubados dentro de uma panela de pressão. Também foram localizados mais três celulares pela casa.
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Diante dos fatos, o suspeito foi preso e levado para 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). A vítima também compareceu ao local, onde reconheceu o autor e identificou o aparelho roubado. Os sete celulares também foram apreendidos para as medidas legais.
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