Deputado Reginaldo Veras prevê mandato de resistência na Câmara Federal

O deputado Reginaldo Veras (PV), reeleito para a Câmara Federal com 43.179 votos, participou do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, nesta quarta-feira (7/10), e falou sobre seus planos para o próximo mandato e a atuação no segundo turno das Eleições 2026 no DF. Aos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza, o parlamentar destacou os desafios diante de uma bancada conservadora maior no Congresso Nacional nos próximos anos, e afirmou que prevê um período de resistência.

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Professor de carreira, Reginaldo Veras exerceu dois mandatos como deputado distrital e segue para o segundo mandato na Câmara Federal. Sobre a composição do Congresso ano que vem, ele afirmou que a atuação deverá ser marcada pelo enfrentamento. “Teremos um mandado de resistência. Provavelmente, vamos ter que fazer grande resistência a pautas que tiram o direito dos trabalhadores, a pautas danosas à legislação ambiental, à preservação do meio ambiente e aos direitos humanos. Então, eu tenho certeza que vai ser uma batalha muito forte", enfatizou.

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Segundo turno

Após a reeleição, o parlamentar contou que os seguirá atuante no segundo turno do processo eleitoral. Veras contou que esteve no comitê central da campanha do candidato ao GDF, Lenadro Grass (PT), para discutir estratégias de transferência de votos. “Provavelmente, ficarei responsável por coordenar parte da campanha dele na região de Taguatinga e de Ceilândia onde somos mais atuantes”, declarou.

O deputado contou que um dos alvos serão os 90 mil eleitores que votaram nulo ou branco nas respectivas regiões, consideradas os principais colégios eleitorais da cidade. “Democraticamente isso é algo muito ruim”, afirmou.

Compotamento



Na avaliação de Veras, o resultado das urnas mostrou que parte dos eleitores estava insatisfeito e demonstrou essa posição por meio do voto. “Com o resultado das eleições vimos que esse povo não estava apático, mas sim o que chamamos de voto da vergonha, onde ele estava calado e se manifestou na urna, aumentando essa bancada conservadora e, aqui no DF, a direita tendo maior expressividade”, ressaltou o parlamentar.

Para o deputado, o eleitorado também se afastou das urnas por desilusão com a política, e uma das tarefas para o segundo turno será tentar convencê-los a participar novamente do processo eleitoral. “O trabalho que teremos é mostrar que é a política que decide cada coisa que acontece na vida do cidadão", acrescentou.

Entrevista completa abaixo